Пригожин хочет купить права на материалы ФБК в счет судебного долга

Глава компании и медиахолдинга «Патриот» Евгений Пригожин предложил погасить судебный долг Алексея Навального, Любови Соболь и «Фонда борьбы с коррупцией» при условии отчуждения права на все материалы ФБК в его пользу.

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала ВКонтакте пост с заголовком «Информация для Алексея Навального». В записи предложили полностью погасить долг в 58 438 974 руб. при условии передачи прав на все материалы «Фонда борьбы с коррупцией»: фильмы, видеоролики, исходники, права на товарные знаки, web-страницы в социальных сетях.

По решению суда Алексей Навальный, Любовь Соболь и ФБК должны выплатить компании «Московский школьник» (связывают с Пригожиным) почти 88 миллионов рублей. Из-за долгов недавно Навальный объявил о закрытии «Фонда борьбы с коррупцией» и создании новой площадки.

Сам долг — компенсация морального ущерба компании «Московский школьник», которая поставляет питание в детские сады. ФБК в январе опубликовали разоблачение на фирму. Согласно ролику, компания поставляет некачественную продукцию.