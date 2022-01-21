Пригожин пообещал подать в суд на Znak.com из-за текста о его связи с медиаатакой на Беглова

Евгений Пригожин пообещал подать иск к Znak.com о защите чести, достоинства и деловой репутации из-за публикации материала, который якобы содержит недостоверные сведения о предпринимателе. Об этом сообщает пресс-служба компании «Конкорд», которой владеет Пригожин.

В статье Znak.com говорится, что на губернатора Петербурга Александра Беглова организовали медиаатаку. Как пишут журналисты со ссылкой на источники, она якобы проводилась с помощью СМИ, связанных с Евгением Пригожиным, а также с братьями Ковальчуками. Источники издания называли причинами конфликта то, что структуры, связанные с Пригожиным, якобы не получили контракты на вывоз мусора и школьное питание, а также то, что местные власти якобы помешали избраться в Заксобрание кандидатам от партии «Родина».

Евгений Пригожин:

Судебный иск к Znak.com будет хорошим уроком для всех сторонников теории заговора. Что касается информационных атак, то сейчас, очевидно, она ведется против меня. А вот кто стоит за этой информационной атакой и пытается раскачать лодку, мы в этом разберемся.

По мнению «Конкорда», журналисты опубликовали данные о связи Евгения Пригожина с медаатакой на губернатора Петербурга (а также с компаниями, занимающимися социальным питанием) без должной проверки.