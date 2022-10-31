Пригожин призвал Генпрокуратуру РФ запретить Youtube

Пресс-служба компании «Конкорд» сообщила, что ее владелец Евгений Пригожин обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой провести проверку деятельности YouTube.

Предприниматель полагает, что видеохостинг размещает слишком много записей, которые тиражируют фейки и дискредитируют российскую армию. По мнению Пригожина, «во время проведения СВО на платформе началась информационная война», целью которой является «очернение образа России в глазах пользователей».

«YouTube наводнен фейками, направленными на дискредитацию российских военных, распространяет заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил РФ, органов государственной власти и управления, а также патриотических сил», — пишет в обращении Пригожин.

Кроме того, бизнесмен просит Генпрокуратуру признать «нежелательной» деятельность компании Google, которая владеет YouTube.

Напомним, что 28 сентября глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что российские власти по-прежнему не планируют блокировать видеохостинг Youtube на территории страны.