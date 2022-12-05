Пригожин призвал Генпрокуратуру заблокировать YouTube

Бизнесмен Евгений Пригожин обратился к генпрокуратуру РФ просьбой проверить деятельность YouTube и ограничить доступ к видеохостингу в России. Кроме того, он попросил признать Google нежелательной организацией за создание «угрозы обороноспособности страны и безопасности государства».

Пригожин считает, что YouTube «грубо нарушает российское законодательство» и «создает угрозу массового нарушения общественного порядка», поскольку на видеохостинге якобы распространяется информация, дискредитирующая исполнение российскими госорганами своих полномочий. Деятельность Google, по его мнению, «создает угрозу обороноспособности страны и безопасности государства».

В октябре Пригожин уже в Генпрокуратуру с подобной просьбой. Бизнесмен отмечал, что после начала специальной военной операции на Украине на YouTube стали активно распространяться фейки, деструктивные материалы и призывы к свержению российских властей.