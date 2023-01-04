Пригожин сообщил о смерти военкора РИА ФАН Романовского

Военкор РИА ФАН Кирилл Романовский умер 4 января от продолжительной болезни, сообщил бизнесмен Евгений Пригожин.

Пригожин назвал Романовского «величайшим военкором» и своим товарищем. Видеозапись с соболезнованиями бизнесмена опубликовал в своем телеграм-канале журналист Аббас Джума, от которого, по словам Пригожина, он и узнал о смерти Романовского.

Друг и коллега журналиста Александр Коц уточнил, что Романовский скончался от рецидива онкологического заболевания, с которым боролся много лет.