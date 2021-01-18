Пригожин выразил желание установить памятник в ЦАР на месте гибели журналистов

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала обращение предпринимателя Евгения Пригожина к Министру культуры Центральноафриканской Республики с предложением за счет бизнесмена установить памятник на месте гибели российских журналистов в 2018 году.

«На сегодняшний день армия Центральноафриканской республики (FACA) в ходе контрнаступления освободила окрестности города Сибю, где в ночь с 30 на 31 июля 2018 года произошло убийство российских журналистов: Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева. Сейчас установлен полный контроль над территорией», - отмечается в сообщении.

В письме Пригожина говорится о том, что монумент «символом многолетней борьбы народа Центральноафриканской республики с бандформированиями и памятником их жертвам».

На предложение Пригожина отреагировал журналист Максим Шевченко.

«А на постаменте этого памятника разместить материалы группы «Досье», отлитые в чугуне, свидетельствующие о слежке, которая велась за убитыми журналистами вплоть до их гибели. С портретами фигурантов расследования и биллингами их телефонов», — написал Шевченко в Telegram.

В публикации центра «Досье», напомним, озвучивалась версия, что к гибели съемочной группы могут быть причастны структуры, связанные с Евгением Пригожиным. Из-за высказываний самого Шевченко о бизнесмене, последний подал в суд на журналиста.