«Приличные люди» – журналисты запустили медиа о людях и лучших практиках в области социальной ответственности

В начале июня небольшая команда журналистов запустила медиа «Приличные люди». В фокусе внимания авторов – люди, лучшие практики в области социальной ответственности.

В материалах на сайте состоявшиеся предприниматели, ученые, крупные благотворители и волонтеры рассказывают свои жизненные истории и делятся опытом. «Уровень их влияния неодинаков — от масштаба страны до едва различимой точки на карте — но у них есть общее: из их инициатив возникает новая реальность», — говорится на сайте медиапроекта «Приличные люди».

Создательница проекта Анна Черноголовина рассказала Лениздат.Ру подробнее о новом медиа.

— У нас есть два автора (вся команда из больших федеральных медиа), концепция проекта моя, финансирование тоже мое. Планы у нас амбициозные, потому что в России мы видим большое количество людей, делающих настоящие дела, которые по тем или иным причинам остаются без внимания СМИ, мы видим интерес к ESG-повестке, и фактически рассказываем об ее аспекте Social. В ближайшее время мы планируем привлечь большее количество ученых, популяризаторов науки, благотворителей, и выйти на ежедневное обновление. Кроме того, мы готовы контактировать с читателями и писать о тех, кого они предлагают нам, — рассказала Анна.

У редактора и создательницы проекта 17-летний опыт работы в СМИ и небольшой опыт волонтерской деятельности. Анна сотрудничала с изданием Spear's Russia, «Большой спорт», BRICS Business Magazine, РИА Спорт, «Проект Плюс 1», стала автором многих финансовых энциклопедий, которые создавались для крупных корпоративных клиентов.

На вопрос, почему проект запустился в такое непростое время, Анна Черноголовина объясняет: это ее давняя идея, поэтому она не захотела откладывать начинания на потом.

У проекта «Приличные люди» есть Telegram и сайт.