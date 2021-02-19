Приложение Clubhouse скачали более 8 млн раз

Количество загрузок социальной сети Clubhouse в мире превысило 8 млн, указывает аналитическая компания App Annie. По состоянию на 1 февраля у него было более 3,5 млн загрузок по всему миру, а к 16 февраля — уже 8,1 млн, указывают аналитики.

Приложение быстро привлекло внимание в Великобритании, Германии, Японии, Бразилии и Турции. Появление в феврале известных фигур, таких как Илон Маск и Марк Цукерберг, позволило приложению превысить 2,6 млн загрузок только в США.

Clubhouse — социальная сеть, которая позволяет общаться голосовыми сообщениями без возможности записи. Она была запущена в 2020 г., а особую популярность в России получила в феврале 2021 г. Чтобы воспользоваться соцсетью, нужно получить приглашение от уже зарегистрированного пользователя. Пока у Clubhouse есть только мобильное приложение для iOS.

Аналитики из App Annie отмечают не только рост популярности Clubhouse, но и общую тенденцию на усиление конкуренции среди аудиоприложений по всему миру.

Так, Facebook приступил к разработке аудиочата, нацеленного на конкуренцию с Clubhouse; еще одним конкурентом может стать Twitter. Аудиосоциальное приложение Quilt, ориентированное на здоровье и сторонников здорового образа жизни, объявило о привлечении инвестиций в $3,5 млн.​