Приложение TikTok Music станет конкурентом для Spotify и Apple

Компания ByteDance подала заявку на товарный знак для «TikTok Music». Сервис будет мобильным приложением, где пользователи могут «покупать, воспроизводить, делиться, загружать музыку, песни, альбомы и тексты».

TikTok Music также может позволить пользователям «транслировать аудио и видео в прямом эфире», а также возможность «редактировать и загружать фотографии в качестве обложки плейлистов» и «комментировать музыку, песни и альбомы».

Музыкальные лейблы все чаще нанимают инфлюенсеров, чтобы они использовали их треки и делали их более «TikTokkable». Например, разрабатывали танцевальные версии или добавляли звуковые эффекты, чтобы призвать пользователей распространять звук.

Другим стриминговым платформам приходится адаптироваться под TikTok, делая ставку на видеоконтент.