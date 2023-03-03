Приложения Sports.ru пропали из App Store

Мобильное приложение российского спортивного сайта Sports.ru пропало из магазина приложений App Store. Кроме того, в магазине приложений для iOS сейчас невозможно открыть тематические приложения Sports.ru, посвященные отдельным видам спорта, клубам и турнирам.

Пока приложение Sports.ru доступно в магазине GooglePlay.

Владельцем Sports.ru с февраля 2021 года выступает фонд основателя парфюмерно-косметической компании Faberlic Алексея Нечаева. Последний с прошлого года после начала специальной военной операции на Украине находится под западными санкциями. Предполагается, что исчезновение приложения Sports.ru может быть связано с санкциями против Нечаева.

На этой неделе из App Store пропали все приложения банка «Тинькофф», который 25 февраля попал под санкции Евросоюза. Помимо этого в магазине Apple больше нельзя скачать приложения ряда других банков, в том числе «Уралсиба», «Приморья», «Левобережного» и «Зенита». В годовщину начала боевых действий на Украине санкции против них и еще семи финансовых организаций ввели США.