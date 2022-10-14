Приложения VK вернулись в App Store

Apple вернула доступ к сервисам VK и соцсети «ВКонтакте» в своем магазине приложений. Они исчезли из App Store в конце сентября, в американской компании объяснили блокировку санкциями Великобритании. В VK подтвердили, что доступ к сервисам для пользователей восстановлен.

Напомним, что приложение «ВКонтакте» пропало из App Store 26 сентября. Помимо основной соцсети с онлайн-площадки убрали и другие сервисы экосистемы VK, в том числе «VK Музыку», «VK Клипы» и почту Mail.ru.

По данным аналитической компании Sensor Tower, только за первый месяц после начала специальной военной операции на Украине из российского App Store по разным причинам были удалены почти 7 тысяч мобильных приложений. Так, из App Store пропали карты приложения, принадлежащие «Сберу». Однако позднее «Сбербанк Онлайн» вернулся под новым названием — СБОЛ.