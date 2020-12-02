Женский журнал Prima в Великобритании объявил об увеличении печатного тиража

Сейчас Prima остается на плаву и входит в пятерку самых популярных в своем жанре изданий в Великобритании вместе с Cosmopolitan, Good Housekeeping, Woman and Home и Yours. Ежемесячный тираж Prima сегодня превышает 200 тысяч экземпляров. Это очень неплохой показатель на фоне того, с чем столкнулись в последнее время издания этого сегмента.

Женские журналы в Великобритании, как и во всем мире, испытывают трудности из-за оттока рекламы, которая сокращается на 25-30% в год. Из-за этого многие издания полностью отказываются от бумажной версии, как, например, это сделал недавно Marie Claire. На этом фоне решение увеличить бумажный тираж кажется неожиданным.

Между тем, представитель Hearst UK объясняет успех журнала Prima тем, что в нем много различного контента, который способствует развитию чувства товарищества и общности читателей. Это оказалось особенно важным во время локдауна и пандемии, когда многие читательницы чувствуют себя более изолированными, чем обычно.

Также журнал сосредоточил внимание на хобби, искусстве и ремеслах, что оказалось очень важным в трудное время пандемии. Женщины захотели вернуться к кройке и шитью, к вязанию и созданию поделок. К творческому приготовлению еды — ко всему тому, что возвращает человеку чувство реальной жизни. Поэтому стали особенно востребованы выкройки нарядов, которые женщины готовы шить себе сами.

Это стало редакционной стратегией, которая принесла дивиденды, поскольку у многих читательниц стало больше свободного времени.

Упор на сообщество и товарищеские отношения был дополнительно подкреплен устойчивой маркетинговой кампанией, которая сопровождалась лозунгом: «Сядем, поболтаем, как лучшие друзья». Идея, связанная с тоской по дружбе и теплым человеческим отношениям, неожиданно дала результат: количество подписчиков журнала в 2020 году увеличилось на 68%.

«Мы хотим подчеркнуть чувство счастья и волнения, которое несет наш журнал, когда он попадает в дом, — говорит редактор Prima Джо Чекли. — Наши читатели любят цвет и позитив, и мы стараемся им это дать. И мы понимаем, что особенно во время пандемии как никогда важны дружба, веселье, чувство сообщества и поддержки».

Все это было отражено в успешной рекламной кампании журнала. «Содержание Prima с упором на ремесло, наша рубрика «сделай и исправь» точно ответили на запрос аудитории, — продолжает Джо Чекли. — Люди хотят попробовать новые хобби и больше придерживаться принципа «сделай сам». А наши эксклюзивные выкройки оказались настолько популярными в последние месяцы, что пришлось даже увеличить тираж, чтобы удовлетворить спрос».