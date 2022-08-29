Принц Чарльз поработал в качестве приглашенного редактора в издании The Voice

Принц Уэльский отредактировал выпуск британской афро-карибской газеты The Voice, в котором будут представлены интервью с леди Дорин Лоуренс и Идрисом Эльбой. Номер будет приурочен к 40-летию издания.

Принц Чарльз рассказал, что он был «тронут», когда ему предложили стать редактором юбилейного выпуска газеты.

The Voice, основанная в 1982 году, является единственной британской национальной афро-карибской еженедельной газетой, действующей в Великобритании. В выпуске, который будет доступен с 1 сентября, будут рассмотрены такие темы, как сплоченность общин, образование, климат, вера и искусство.