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WAN‑IFRA (перевод: Алина Кренделева)
Бумага умирает, но не сдается. О неожиданных творческих находках зарубежных медиакомпаний
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№
8
от
15 августа 2019
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Авг 15, 2019
Медиа
Клуб
Креативные идеи для печатных СМИ
Бумага умирает, но не сдается. О неожиданных творческих находках зарубежных медиакомпаний
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