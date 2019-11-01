Креативные идеи для печатных СМИ #3

Arab News имеет весьма неплохие перспективы на местном рынке. Газета хочет быть максимально открытой для своих читателей, уважая при этом свою историю и традиции.

«Дизайн нашей газеты должен отражать особенности страны, где она издается, со всеми ее ценностями, культурой и многолетней историей», — говорит Симон Халил, креативный директор Arab News. Чтобы добиться этого, Arab News сотрудничала с консалтинговой компанией Innovation Media Consulting Group. «Новое оформление газеты отражает богатое наследие Arab News, но в то же время сочетает в себе и современные веяния», — добавляет Васко Феррейра, старший консультант Innovation Media Consulting Group. Несмотря на то что дизайн современный, в нем можно увидеть связь с арабскими корнями, которые присутствовали в газете с самого начала.

Более того, новая версия Arab News предоставляет возможность публиковаться местным талантам. Например, саудовские художники часто иллюстрируют раздел «Мнения». «В нашей стране очень много талантливых людей, будь то фотографы, художники или дизайнеры, и мы хотим, чтобы Arab News помогла им раскрыть себя», — говорит Халил.

Основным шрифтом был выбран Austin. «Современный шрифт с засечками сразу же придал элегантность и ощущение «старой школы» в печати», — объясняет Феррейра. Austin был дополнен Isento, новым шрифтом в гротескном стиле, созданным известным дизайнером Дино Дос Сантосом.

В основе всех элементов нового дизайна газеты лежит «центральность». Этот принцип отражается на каждой странице, где контент и изображения помещаются по центральной оси. Халил объясняет это следующим образом: «Отражая все изменения, происходящие в стране, Arab News должна не просто находиться в центре событий — она сама должна стать частью этих событий».

О женщинах для женщин

ПРОЕКТ: Liechtensteiner Frauenland

КОМПАНИЯ: Vaduzer Medienhaus AG, Вадуц, Лихтенштейн

НОМИНАЦИЯ: «Лучшее специальное издание», 3-е место

В Международный женский день, 8 марта 2018 года, коллектив ежедневной газеты Liechtensteiner Vaterland, крупнейшей газеты Лихтенштейна, придумал нечто особенное: весь контент — печатный и онлайн — был подготовлен исключительно женской частью редакции и посвящен женщинам. А сама газета была на сутки «переименована» в Liechtensteiner Frauenland.