Креативные идеи для печатных СМИ #3

Наш труд не был напрасен. Мы прославились своими заголовками на первой полосе. Именно благодаря этому Dainik Prayukti стала так быстро расти на рынке и набирать популярность среди читателей.

Как газета, мы должны не только публиковать новости, но и иметь активную гражданскую позицию. Dainik Prayukti два года назад учредила свою собственную премию Sammaan, которой мы ежегодно награждаем известных общественных деятелей.

Наше кредо: «Смотри вперед с мудростью, а оглядывайся назад с гордостью». Мы изо всех сил старались передать нашим читателям мудрость, так что теперь мы можем предстать перед ними с гордо поднятой головой».

«Центральный» редизайн

ПРОЕКТ: Arab News Redesign

КОМПАНИЯ: Arab News, Эр-Рияд, Саудовская Аравия

НОМИНАЦИЯ: «Лучшее модернизированное издание», 2-е место

Arab News является ведущей англоязычной ежедневной газетой Саудовской Аравии с 1975 года. 4 апреля 2018 года печатная и цифровая версии издания были обновлены.

Редизайн заключался в создании совершенно новых шаблонов для верстки, внедрения других шрифтов, а также переобучении дизайнеров и редакторов газеты. Проект предполагал резкий переход от старого продукта, вид которого не менялся с 1975 года, к современной газете, которая могла бы визуально конкурировать с такими брендами, как The New York Times и Financial Times.