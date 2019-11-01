Креативные идеи для печатных СМИ #3

ЖУРНАЛИСТ завершает знакомство с лауреатами Print Innovation Awards 2018
Индийская Prayukti Publications, немецкая Mediengruppe Straubinger Tagblatt / Landshuter Zeitung, Arab News из Саудовской Аравии и Vaduzer Medienhaus AG из Лихтенштейна выпускают новые и обновляют старые печатные продукты, не боясь нестандартных решений.
Человечность превыше всего
ПРОЕКТ: Dainik Prayukti
КОМПАНИЯ: Prayukti Publications, Private Limited, Ноида, Индия
НОМИНАЦИЯ: «Лучшее новое издание», 2-е место
Dainik Prayukti — еженедельная газета, выходящая на языке хинди. Она распространяется в столичном округе Дели, а также в штатах Харьяна, Пенджаб, Уттар-Прадеш и Уттаракханд.
Это новый бренд на индийском рынке. Первый номер газеты, девиз которой — «Человечность превыше всего», был выпущен 11 мая 2016 года при поддержке властей Дели. В округе тираж Dainik Prayukti составляет около 55 000 экземпляров.
Почему Prayukti Publications в цифровой век не побоялась вывести на рынок новый печатный продукт? И чем газета отличается от других индийских изданий? На эти вопросы сотрудники Dainik Prayukti отвечают так:
«Это не просто газета, это зона ответственности общества. Мы — люди, которые делают все возможное для людей. Если мы начали за что-то бороться, то мы не отступаем, даже если это наносит материальный ущерб газете. Мы верим в этическую журналистику. И мы всегда остаемся на стороне простого человека. Мы можем с гордостью сказать, что мы — единственная газета, которая достойно пережила демонетизацию, мы, как могли, рассказывали на страницах газеты о том, как этот период пережили другие люди, держали читателей в курсе событий.
Dainik Prayukti известна эксклюзивными аналитическими статьями. За очень короткое нам удалось попасть в топ-10 газет на языке хинди.
Наш труд не был напрасен. Мы прославились своими заголовками на первой полосе. Именно благодаря этому Dainik Prayukti стала так быстро расти на рынке и набирать популярность среди читателей.
Как газета, мы должны не только публиковать новости, но и иметь активную гражданскую позицию. Dainik Prayukti два года назад учредила свою собственную премию Sammaan, которой мы ежегодно награждаем известных общественных деятелей.
Наше кредо: «Смотри вперед с мудростью, а оглядывайся назад с гордостью». Мы изо всех сил старались передать нашим читателям мудрость, так что теперь мы можем предстать перед ними с гордо поднятой головой».
«Центральный» редизайн
ПРОЕКТ: Arab News Redesign
КОМПАНИЯ: Arab News, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
НОМИНАЦИЯ: «Лучшее модернизированное издание», 2-е место
Arab News является ведущей англоязычной ежедневной газетой Саудовской Аравии с 1975 года. 4 апреля 2018 года печатная и цифровая версии издания были обновлены.
Редизайн заключался в создании совершенно новых шаблонов для верстки, внедрения других шрифтов, а также переобучении дизайнеров и редакторов газеты. Проект предполагал резкий переход от старого продукта, вид которого не менялся с 1975 года, к современной газете, которая могла бы визуально конкурировать с такими брендами, как The New York Times и Financial Times.
Arab News имеет весьма неплохие перспективы на местном рынке. Газета хочет быть максимально открытой для своих читателей, уважая при этом свою историю и традиции.
«Дизайн нашей газеты должен отражать особенности страны, где она издается, со всеми ее ценностями, культурой и многолетней историей», — говорит Симон Халил, креативный директор Arab News. Чтобы добиться этого, Arab News сотрудничала с консалтинговой компанией Innovation Media Consulting Group. «Новое оформление газеты отражает богатое наследие Arab News, но в то же время сочетает в себе и современные веяния», — добавляет Васко Феррейра, старший консультант Innovation Media Consulting Group. Несмотря на то что дизайн современный, в нем можно увидеть связь с арабскими корнями, которые присутствовали в газете с самого начала.
Более того, новая версия Arab News предоставляет возможность публиковаться местным талантам. Например, саудовские художники часто иллюстрируют раздел «Мнения». «В нашей стране очень много талантливых людей, будь то фотографы, художники или дизайнеры, и мы хотим, чтобы Arab News помогла им раскрыть себя», — говорит Халил.
Основным шрифтом был выбран Austin. «Современный шрифт с засечками сразу же придал элегантность и ощущение «старой школы» в печати», — объясняет Феррейра. Austin был дополнен Isento, новым шрифтом в гротескном стиле, созданным известным дизайнером Дино Дос Сантосом.
В основе всех элементов нового дизайна газеты лежит «центральность». Этот принцип отражается на каждой странице, где контент и изображения помещаются по центральной оси. Халил объясняет это следующим образом: «Отражая все изменения, происходящие в стране, Arab News должна не просто находиться в центре событий — она сама должна стать частью этих событий».
О женщинах для женщин
ПРОЕКТ: Liechtensteiner Frauenland
КОМПАНИЯ: Vaduzer Medienhaus AG, Вадуц, Лихтенштейн
НОМИНАЦИЯ: «Лучшее специальное издание», 3-е место
В Международный женский день, 8 марта 2018 года, коллектив ежедневной газеты Liechtensteiner Vaterland, крупнейшей газеты Лихтенштейна, придумал нечто особенное: весь контент — печатный и онлайн — был подготовлен исключительно женской частью редакции и посвящен женщинам. А сама газета была на сутки «переименована» в Liechtensteiner Frauenland.
Идея заключалась в том, чтобы хотя бы на один день привлечь внимание к так называемому гендерному разрыву в новостной повестке. Исследования в разных странах показывают: женщины гораздо реже становятся ньюсмейкерами в СМИ, чем мужчины. В среднем только четверть цитируемых в новостях людей — женщины. Такое различие в меньшей степени проявляется в науке и здравоохранении: здесь примерно одна треть всех спикеров — женщины. Самый большой гендерный разрыв наблюдается в политических новостных статьях.
Специальный выпуск газеты от 8 марта вызвал большой ажиотаж. Тираж был быстро раскуплен, а редакция получила массу положительных отзывов от читателей (точнее — от читательниц) в социальных сетях и по e-mail. О спецвыпуске написали многие СМИ, причем не только из Лихтенштейна.
8 марта 2019 года снова вышел номер Liechtensteiner Frauenland, который повторил успех прошлогоднего выпуска.
От пятницы до пятницы
ПРОЕКТ: Freistunde
КОМПАНИЯ: Mediengruppe Straubinger Tagblatt / Landshuter Zeitung, Штраубинг, Германия
НОМИНАЦИЯ: «Лучшее молодежное издание», 3-е место
«Вы думаете, это странно — выпускать еженедельную газету для молодежи в эпоху цифровых технологий? Да, возможно. Но мы уверены в нашем Freistunde. Подросткам нужна печать, — рассуждает Флориан Венде, заместитель главного редактора газеты Freistunde. — Наши рассказы, интервью и фотографии, представленные в печатном издании, гораздо интереснее читать там, чем в любом смартфоне. Наша целевая группа — дети и подростки в возрасте от 12 до 20 лет.
О чем мы пишем? Для нас не секрет, что находится в умах нашей целевой группы. На каждой обложке мы публикуем разные фотографии, не всегда портретные. Обычно на обложку попадают подростки и молодые люди из нашего города, у которых есть необычное хобби, талант или работа. И мы рассказываем читателям историю этого человека. Наша газета освещает и другие темы: политика, кино, музыка, школа, работа и многое другое. Мы стараемся писать об этом понятным и современным языком, чтобы подростки смогли легко это прочитать. Для нас очень важно, чтобы читатели проводили параллель с собой и героями наших выпусков.
Каждый месяц к нам приходит специальный человек, мы зовем его «скаут», который делится последними трендами и высказывает свое мнение по поводу очередного выпуска журнала. Это подросток, который хорошо ориентируется во всех современных веяниях. Поскольку он является представителем нашей целевой аудитории, нам важно его мнение.
На страницах Freistunde наши читатели часто публикуют свои тексты. У нас есть много авторов, которые живут или путешествуют за границей, при этом у них есть своя колонка в газете. Многие из них пишут на интересующие их темы, мы не навязываем им контент. Как правило, их рассказы пользуются популярностью. А версткой и дизайном занимается наша команда, которая состоит из редакторов, графических дизайнеров и специалистов по маркетингу.
Но это далеко не все. С помощью социальных сетей, например Instagram, мы находим нашу целевую аудиторию и работаем с ней в онлайн-формате. В социальных сетях мы предлагаем подписчикам заглянуть за кулисы: мы показываем, как проводятся те или иные исследования, как идет работа над номером и какие темы обсуждаются в редакции. Каждую пятницу мы также проводим викторину среди подписчиков. Лучшие ответы попадают в следующий выпуск. Так что если подростки случайно выходят на наши аккаунты в социальных сетях, они становятся частью нашей семьи.
Проводя различные мероприятия (поэтические вечера, школьные викторины, лекции), мы находимся в тесном контакте с нашими читателями. Это дает нам возможность общаться с ними, обсуждать актуальные проблемы, говорить о тонкостях профессии журналиста. Мы стараемся дать им глубокое понимание нашей профессии: проводим экскурсии по типографиям, мастер-классы и семинары.
Все наши мероприятия — от работы в социальных сетях до проведения экскурсий — являются неотъемлемой частью нашего издания, в котором всего шесть страниц. Они и делают Freistunde брендом. Freistunde всегда поддерживает идеи и проекты наших читателей. Хотите поговорить на определенную тему? Мы с радостью напишем об этом статью!
В Freistunde на одной странице мы печатаем «Новости для детей». Также у нас есть такие рубрики, как «Газета в школе» и «Газета в детском саду».
Для нас важен контакт с нашей целевой группой. Нам интересно их мнение о газете, поэтому мы регулярно приглашаем молодых людей оценить наш продукт. Мы серьезно относимся к их идеям и показываем, что их точка зрения очень важна. Наша цель — совершенствовать материалы во Freistunde каждую пятницу. Потому что пятница для наших читателей — это день, когда выходит Freistunde».
WAN-IFRA учредила премию за инновации в области печати в начале 2018 года с целью продемонстрировать нестандартные решения, которые воплощались в жизнь в газетах и журналах со всего мира.
В Print Innovation Awards приняло участие 54 проекта изданий из Австрии, Камеруна, Колумбии, Хорватии, Чехии, Франции, Германии, Венгрии, Индии, Индонезии, Лихтенштейна, Малайзии, Мексики, Норвегии, Пакистана, Пуэрто-Рико, Испании, Таиланда и Великобритании.
9 октября 2018 года в Берлине, в первый день World Publishing Expo и Digital Content Expo, состоялась торжественная церемония, на которой были отмечены победители и призеры Print Innovation Awards 2018. Золотые, серебряные и бронзовые награды вручали в следующих категориях: «Инновации в рекламе», «Лучший инновационный проект», «Лучшее новое издание», «Лучшее модернизированное издание», «Лучшее специальное издание» и «Лучшее молодежное издание».