Печать на семи холмах

Свежий пример — типография «Труд» (Орел). «Одними из основных причин убыточности деятельности типографии признаны недостаточный уровень загрузки полиграфического оборудования и отсутствие возможности для освоения развивающегося рынка упаковочной продукции как альтернативы традиционному рынку газетной продукции», — говорится в сообщении контрольно-счетной палаты Орловской области. Здесь же нужно отметить, что в Москве печатаются многотиражные бесплатные газеты, такие как «Вечерняя Москва» и Metro. Можно долго дискутировать о качестве этих изданий, но с точки зрения полиграфии это хорошо.

О НОВОМ ОБОРУДОВАНИИ

Как следствие, в стране — и в Москве в частности — бурно развивается цифровая печать. Вся инвестиционная деятельность и установка оборудования сосредоточены в этой области.

Вот результаты по монтажу нового полиграфического оборудования за 2017 год и за первое полугодие 2018 года:

• В этом году газетно-журнальных ротаций — ноль, в 2017 году их было две, да и то секонд-хенд.

• Листовые офсетные многокрасочные печатные машины — 5; в прошлом году было установлено 11 новых машин.

• Флексомашины (упаковка, этикетка) в 2018 году — 4, в 2017 году — 7. А вот дальше идут уже цифровые машины:

• Цифровые офсетные рулонные машины — уже 7 в этом году и всего 7 в прошлом году.

• ЦПМ (цифровые печатные машины) — 32, за весь прошлый год было 25. Ну и отделочный парк очень активно развивается, потому что всем нужно резать, фальцевать, склеивать, шить и т. д. В этом направлении при смене ассортимента печатной продукции типографии вынуждены обновляться.

О СЕГОДНЯШНЕЙ СТАТИСТИКЕ

Кроме всего прочего, серьезной проблемой является отсутствие официальной государственной статистики в области полиграфии.