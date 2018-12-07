Печать на семи холмах

О ситуации на московском рынке полиграфии
Летняя новость о банкротстве полиграфического комплекса «Экстра М» стала очередной иллюстрацией ситуации, сложившейся на московском рынке полиграфии. Насколько она тяжела в регионе, где сосредоточен основной издательский капитал, ЖУРНАЛИСТУ рассказали президент Межрегиональной ассоциации полиграфистов Борис Кузьмин и коммерческий директор «Прайм Принт Москва» Андрей Малахов.
БОРИС КУЗЬМИН, президент Межрегиональной ассоциации полиграфистов (МАП):
ОБ УРОВНЕ ЗАГРУЗКИ
Тенденция падения загрузки наблюдается везде. Именно это стало главной причиной краха полиграфического комплекса «Экстра М». Газетный сектор скукоживается во всех регионах. За три года в типографии не поступила ни одна газетная машина. Ноль! То есть ни о каком обновлении, ни о какой модернизации речь не идет. Чисто газетные предприятия, которые находятся сегодня в очень тяжелом положении, еще держатся благодаря печати дешевой периодической продукции: кроссвордов, сканвордов, гороскопов, изданий о даче и огороде и т. д.
Аналогичные процессы характерны и для журнального офсетного производства. Целый ряд полиграфических предприятий, в том числе в Москве и области, прекратили печать журналов и полностью переключились на выполнение заказов ритейла — на печать многокрасочных торговых каталогов. А торговые сети обновляют свои каталоги раз пятьдесят в году, и этот рынок постоянно растет.
Полиграфические предприятия Московского региона находятся в более выгодном положении по сравнению с региональными, потому что практически весь издательский капитал сосредоточен в столице. Так, периферийные типографии не имеют такой загрузки от ритейла: торговые сети печатают свои каталоги централизованно здесь, в Москве, и потом доставляют в регионы — на местах эта продукция не печатается.
Свежий пример — типография «Труд» (Орел). «Одними из основных причин убыточности деятельности типографии признаны недостаточный уровень загрузки полиграфического оборудования и отсутствие возможности для освоения развивающегося рынка упаковочной продукции как альтернативы традиционному рынку газетной продукции», — говорится в сообщении контрольно-счетной палаты Орловской области. Здесь же нужно отметить, что в Москве печатаются многотиражные бесплатные газеты, такие как «Вечерняя Москва» и Metro. Можно долго дискутировать о качестве этих изданий, но с точки зрения полиграфии это хорошо.
О НОВОМ ОБОРУДОВАНИИ
Как следствие, в стране — и в Москве в частности — бурно развивается цифровая печать. Вся инвестиционная деятельность и установка оборудования сосредоточены в этой области.
Вот результаты по монтажу нового полиграфического оборудования за 2017 год и за первое полугодие 2018 года:
• В этом году газетно-журнальных ротаций — ноль, в 2017 году их было две, да и то секонд-хенд.
• Листовые офсетные многокрасочные печатные машины — 5; в прошлом году было установлено 11 новых машин.
• Флексомашины (упаковка, этикетка) в 2018 году — 4, в 2017 году — 7. А вот дальше идут уже цифровые машины:
• Цифровые офсетные рулонные машины — уже 7 в этом году и всего 7 в прошлом году.
• ЦПМ (цифровые печатные машины) — 32, за весь прошлый год было 25. Ну и отделочный парк очень активно развивается, потому что всем нужно резать, фальцевать, склеивать, шить и т. д. В этом направлении при смене ассортимента печатной продукции типографии вынуждены обновляться.
О СЕГОДНЯШНЕЙ СТАТИСТИКЕ
Кроме всего прочего, серьезной проблемой является отсутствие официальной государственной статистики в области полиграфии.
Росстат дает по полиграфии некорректные цифры, потому что сведения, которые они из регионов получают, основываются на показателях нескольких крупных предприятий, которые когда-то считались отраслеобразующими. И мы в МАП вынуждены в силу опыта по разным методикам определять приблизительный объем полиграфии. Но этот общий объем производства печатной продукции, который мы оцениваем на уровне 6-7 (максимум 8) миллиардов долларов, на фоне общего ВВП в стране даже не просматривается. Тот же учет книг, который ведет Российская книжная палата, основан на представленных контрольных экземплярах. В советское время такая статистика, когда книги миллионами печатали, действительно отражала положение дел. А когда выпускается 10 фолиантов стоимостью несколько десятков тысяч рублей, кто будет посылать обязательный экземпляр? Не говоря уже о самиздатах и местной печати… Сегодня ни один государственный орган этим вопросом не занимается и не интересуется. Хотя предприятий, выпускающих полиграфическую продукцию, в стране более 7000. Причем, что важно, их сферы деятельности различны: кроме технологий, которые они используют, их ничего не объединяет.
АНДРЕЙ МАЛАХОВ, коммерческий директор АО «Прайм Принт Москва»:
О ГЛАВНЫХ ПРОБЛЕМАХ
За последний год ситуация на московском рынке печатных СМИ и полиграфии практически не изменилась. Продолжается сокращение тиражей и объемов периодических изданий, растут отпускные цены на расходные материалы (в первую очередь это касается газетных, офсетных и мелованных бумаг), увеличивается реестр сомнительных долгов, неплатежеспособность клиентов становится одной из актуальных проблем. Ужесточение требований налоговых органов и контроля с их стороны усложняет работу предприятий. Конкуренция со стороны интернета, мобильных технологий приема-передачи информации, способствующих замещению бумажных носителей различными цифровыми продуктами, усиливается.
Стагнация рынка и спад в экономике не добавляют оптимизма. Отсутствие интереса к использованию полиграфических инноваций со стороны клиентов создает дополнительные проблемы, следствием которых является существенное снижение уровня доходов издателей.
Одна из основных проблем для полиграфического сообщества Москвы на сегодня — общее положение дел СМИ-сообщества. Типографии, специализирующиеся на печати газет и журналов, не могут чувствовать себя уверенно, принимая во внимание проблемы издателей.
По состоянию на сегодня в Москве ощущается переизбыток полиграфических мощностей: АО «ПК «Экстра М», АО «Прайм Принт Москва», ООО «Комсомольская правда», ОАО «Московская газетная типография», ООО «ВМГ-Принт», АО «Красная звезда» — вот далеко не полный перечень типографий, специализирующихся в первую очередь на печати газет. Конкуренция в полиграфической среде московского рынка нешуточная, типографии отчаянно сражаются за клиентов, предлагая невероятно низкие цены, нанося тем самым непоправимый ущерб своей экономической эффективности.
Еще одна немаловажная проблема — рост дебиторской задолженности контрагентов. Полиграфисты не в состоянии вести свою деятельность четко и слаженно, своевременно рассчитываясь с поставщиками расходных материалов (в первую очередь это касается поставщиков газетной бумаги), что, в свою очередь, создает серьезные трудности и приносит нерадостные последствия.
С учетом текущих трудностей СМИ-сообщества типографии просто не в состоянии развивать свой бизнес. Никто не хочет рисковать. Отсутствие вектора развития для любого предприятия чревато необратимыми и далекими от радостных последствиями.
О БАНКРОТСТВЕ «ЭКСТРА М»
До недавнего времени полиграфический комплекс «Экстра М» являлся одним из лидеров отечественной полиграфической отрасли. Впечатляющие полиграфические мощности, внушительный парк оборудования, предназначенного для обработки тиражей после печати, включая экспедирование и логистические услуги, опытные специалисты на каждом участке. Казалось бы, у типографии есть все необходимое для того, чтобы чувствовать себя уверенно, даже в суровых реалиях дня сегодняшнего. Очевидно, что что-то пошло не так, однако, не обладая полной информацией, очень сложно давать какие-либо оценки относительно происходящего.
Для того чтобы минимизировать риски банкротств, нужно понимать ситуацию на рынке, иметь четкий план действий на случай изменения реалий, сильную команду, веру в собственные силы и правильность выбранного пути.
О ДИНАМИКЕ ОБЪЕМА РЫНКА
По оценкам отраслевых экспертов, объем газетно-журнального рынка России (реклама + продажи) в 2013 году составил 112,5 млрд руб., в 2014 году — 106,0 млрд руб., в 2015 году — 102,8 млрд руб., в 2016 году — чуть более 100 млрд руб., а в 2017 году — менее 100 млрд руб., да и то во многом благодаря пересчету объемов рынка рекламы в прессе, проведенному АКАР по инициативе одиннадцати крупнейших издательских домов страны. При этом выручка от реализации тиражей печатной прессы, а также рекламы в ней продолжала падать, правда, темпы этого падения существенно замедлились.
На отдельно взятом рекламном рынке в печатных СМИ ситуация более удручающая. По оценке АКАР, в 2014 году объем рекламы в российской прессе составил 33 млрд руб., в 2015 году он сократился до 23,3 млрд руб., в 2016 году — до 22,3 млрд руб., а в 2017 году составил 20,5 млрд руб., или всего 62 % к уровню 2014 года.
Таким образом, за три последних года, даже без учета инфляции, рекламные бюджеты отечественных газет и журналов сократились на 12,5 млрд руб.
Все это, безусловно, сказывается на динамике объема рынка полиграфических услуг РФ. Тиражи и объемы печатной продукции продолжают сокращаться, и пока не до конца понятно, когда ситуация может измениться.
Исключение составляет книжный сегмент рынка. Российская книжная палата зафиксировала небольшой рост в 2016 году и значительное увеличение выпуска книжной продукции по тиражу в 2017 году. Одновременно, как показывает аналитический центр издательства «Эксмо-АСТ», российский книжный рынок в 2017 году продолжил рост и в денежном выражении, достигнув 75 млрд рублей.
Материал подготовлен совместно с СППИ (ГИПП)