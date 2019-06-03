Роспечать опубликовала отраслевой доклад о периодической печати

На сайте Роспечати для чтения доступен новый отраслевой доклад «Российская периодическая печать. Состояние, тенденции и перспективы развития в 2018 году».

В заключении доклада говорится о кризисе печатной прессы:

Популярность печатной прессы падает практически во всем мире. Россия здесь не исключение. Кризис в индустрии продолжается: тиражи сокращаются, выручка уменьшается, число читателей убывает. Критичным для печатной прессы на данный момент является разрушение действующей экономической модели газетно-журнального бизнеса. И, вероятнее всего, 2019 год станет определяющим в судьбе многих печатных медиа страны.

В докладе перечислены новые ключевые стратегии на ближайшую перспективу в бизнесе печатных СМИ:

• развиваются клубные форматы общения с аудиторией, продажи дополнительных услуг читателям и сервисов рекламодателям;

• нативная реклама становится важнейшим источником издательских доходов;

• журналистика сливается с маркетингом;

• СМИ продают не контент, а свою социальную функцию.

Очевидно, что в ближайшие 5–7 лет произойдет мощнейшая трансформация рынка печатной периодики. А ее результатом станет индустрия, адаптированная под вызовы времени — технологические, общественные, мировоззренческие и др.

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