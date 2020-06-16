Полиграфический бизнес отчасти признали пострадавшей отраслью. Теперь станет легче?

Все это приведет к оттоку квалифицированных кадров из издательств и полиграфических предприятий и остановке сложного технологического оборудования. Как говорилось в одном из писем в правительство, «в результате, когда угроза эпидемии отступит, перед СМИ будут стоять новые задачи… вновь запустить производственный цикл в короткие сроки, в отличие от индустрии торговли или развлечений, будет невозможно».

ЧТО ДУМАЮТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТРАСЛИ

— Постоянное падение тиражей печатных изданий привело к закрытию ряда профильных производств, а с введением карантинных мер тиражи упали еще на 50%, — говорит генеральный директор типографии «ВМГ-Принт» ПАВЕЛ РЕМИЗОВ.

Сегодня нанесен сильнейший удар по всем печатным СМИ страны. И если в первый месяц самоизоляции редакции газет и типографии могли существовать за счет своих резервов или увеличивая кредиторскую задолженность, то сейчас эти возможности исчерпаны. Многие издательства вынуждены полностью прекратить выход газет и распустить людей по домам. Остается только надеяться, что они смогут возобновить свою работу по завершении пандемии.

В сложившейся ситуации наша типография вынуждена сократить рабочие смены и перевести людей на неполную рабочую неделю. Своей первоочередной задачей мы считаем сохранение максимального количества рабочих мест и поддержку семей сотрудников. К счастью, наш холдинг обладает высоким запасом прочности. Благодаря наличию различных полиграфических направлений в структуре нашего бизнеса мы имеем возможность временной поддержки подразделений, находящихся в кризисе. Немаловажный фактор — отсутствие у нас арендных площадей и действующих кредитов. И хочется отметить не просто партнерские, а почти дружеские отношения с поставщиками, которые всегда готовы прийти на помощь в трудный час.

Абсолютно очевидно, что не все газетные типографии переживут эти тяжелые времена. Мы готовимся к дальнейшему падению тиражей и банкротству ряда издательств. На рынке останутся только те производства, которые смогут предложить высочайшее качество услуг за очень умеренную плату. Если и до пандемии перспективы отрасли нельзя было назвать радужными, сейчас приходится констатировать: газетный бизнес России вряд ли когда-нибудь вернет себе предыдущие объемы.

Поддерживает коллегу и директор Волоколамской типографии (филиал ОАО «Подольская фабрика офсетной печати») ИРИНА БОРИСОВА:

— Последние события — падение стоимости нефти на мировом рынке, снижение курса рубля к ведущим мировым валютам и, конечно же, режим повышенной готовности на территории Москвы и Московской области в связи с распространением коронавирусной инфекции сильно ударили по и так нестабильной ситуации в полиграфическом бизнесе.

Основной денежный поток, который был у издателя от рекламных продаж, прервался в одночасье, а значит, газетные типографии на фоне роста стоимости расходных материалов столкнулись не только с существенным снижением объемов и тиражей периодических изданий, но еще и отсутствием денежных средств для приобретения расходных материалов. Рекламные издания прекратили выход уже с середины марта, что также серьезно повлияло на снижение доходности предприятия.

Мы постарались оперативно начать жить в новой реальности. Волоколамская типография регулярно закупает необходимые средства для защиты от инфекции, чтобы предотвратить распространение вируса. Заботимся о сотрудниках и клиентах, изыскиваем возможности следовать предписаниям Роспотребнадзора, несмотря на то что это колоссальная финансовая нагрузка для нашего предприятия.

— В целом по апрелю можно констатировать общее снижение производственных показателей предприятия на 40 процентов, — рассказывает коммерческий директор типографии «Прайм Принт Москва» АНДРЕЙ МАЛАХОВ. — Предположу, что у многих коллег по цеху ситуация выглядит плюс-минус так же. Последняя неделя марта — первые две недели апреля оказались наиболее драматичными. Никто толком не понимал масштабов ситуации, как работать с учетом нововведений. В производственных графиках типографии появились свободные места. Однако справедливости ради надо отметить, что крупные издательские дома очень быстро пришли в себя, перегруппировались, чуть сместили акценты с учетом вновь открывшихся обстоятельств. В результате их действий тиражи газет начали показывать неторопливый рост, что не может не радовать.

Разумеется, до полного восстановления рынка печатных СМИ пройдет какое-то время, в течение которого всем его участникам придется усердно потрудиться над тем, чтобы наверстать упущенное.

Со своей стороны, мы делаем все от нас зависящее для того, чтобы клиенты компании чувствовали себя максимально комфортно. Как только все началось, мы оперативно сформировали рабочую группу,проанализировали возможные сценарии развития событий, определили последовательность действий и выработали комплекс мер, направленных на оптимизацию бизнес-процессов предприятия. План был введен в действие моментально и корректируется каждую неделю с учетом текущей ситуации.

На предприятии введен строгий пропускной режим, еженедельно проводятся дезинфекции всех производственных помещений, по всей типографии размещены санитайзеры, расклеены информационные разъяснительные бюллетени, нанесена разметка линий социальной дистанции, сотрудники, приходящие на работу, измеряют температуру и фиксируют данные в специальных журналах. Рабочие смены теперь не пересекаются друг с другом.

Исполнение требований Роспотребнадзора по организации работы «в коронавирус» — это отдельная головная боль руководителей типографий. Ведь помимо всем понятной обязательной ежесменной влажной уборки и дезинфекции производственных, служебных помещений и мест общего пользования, необходимо выполнять множество других и довольно дорогостоящих действий, если хочешь поддерживать предприятие в рабочем режиме.

— При входе на предприятие мы должны организовать обработку рук кожными антисептиками через дозаторы, а перед началом рабочей смены провести бесконтактный контроль температуры тела работников, — рассказывает генеральный директор ОАО «Подольская фабрика офсетной печати» ЭЛИНА СТЕСЕНКО. — Все показатели записываются в журнал. Должны регулярно уточнять состояние здоровья работников и лиц, проживающих вместе с ними, и информацию о возможных контактах с больными. Каким образом это делать? Ведь если человек захочет что-то скрыть, мы не узнаем правду…

В помещениях с постоянным нахождением работников необходимо применять бактерицидные облучатели воздуха рециркуляторного типа. Все это очень недешево…