Принят закон о штрафах за непредоставление доступа к измерению аудитории сайтов

Госдума приняла законопроект о штрафах до 1 млн рублей за невыполнение владельцами информационных ресурсов обязанности по предоставлению доступа к исследованию объема аудитории.

Сейчас владельцы сетевых изданий и онлайн-платформ, объем аудитории которых подлежит исследованию, обязаны обеспечить уполномоченную организацию возможностью проведения соответствующих исследований. Для этого владельцам таких информационных ресурсов нужно установить программу, предназначенную для исследования объема аудитории, и предоставлять уполномоченной организации необходимые для анализа данные.

Документом предусматривается введение административной ответственности за неисполнение владельцами обязанности обеспечить доступ уполномоченного органа к проведению исследований объема аудитории. Так, за это нарушение граждан будут наказывать административным штрафом в размере до 100 тыс. рублей, должностных лиц — до 200 тыс. рублей, юрлиц — до 1 млн рублей.

Ранее Роскомнадзор выбрал компанию Mediascope для обеспечения открытости и достоверности данных, полученных в результате исследований объема аудитории телеканалов, сетевых изданий и других онлайн-платформ. Единый измеритель обязан предоставлять ведомству отчет об объеме аудитории интернет-ресурсов и публиковать его на своем официальном сайте.