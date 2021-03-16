Политика конфиденциальности: зачем она нужна на сайте?

Госдума в феврале приняла в третьем чтении законопроект, ужесточающий административную ответственность за нарушения в сфере защиты персональных данных граждан. Штрафы после этого вырастут в среднем в два раза. Редакторов СМИ и владельцев интернет-ресурсов эта новость тоже касается. Опубликована ли на вашем сайте политика конфиденциальности? Правильно ли она составлена? Кому и зачем вообще нужно публиковать такие документы? Разбираемся вместе с экспертами Центра защиты прав СМИ (некоммерческая организация, внесенная Минюстом РФ в реестр НКО-иноагентов).

Кого это касается?

Публиковать на сайте свою политику конфиденциальности должны все, кто с его помощью собирает персональные данные граждан. Поэтому для начала напомним, что к персональным данным относятся любые сведения, с помощью которых можно идентифицировать личность человека: фамилия, имя и отчество, дата рождения, адрес, фотография и т.д.

Вы являетесь оператором персональных данных, если на вашем сайте:

— пользователи заполняют профили при регистрации;

— на сайте есть механизм подписки, например, на почтовую рассылку;

— пользователи заполняют формы обратной связи, подачи объявлений, оформления заказов и т.п.

Кто в этом случае владелец сайта — гражданин или юридическое лицо, значения не имеет. На него будет распространяться требование части 2 ст. 18.1 ФЗ «О персональных данных»:

Оператор обязан опубликовать или иным образом обеспечить неограниченный доступ к документу, определяющему его политику в отношении обработки персональных данных, к сведениям о реализуемых требованиях к защите персональных данных. Оператор, осуществляющий сбор персональных данных с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, обязан опубликовать в соответствующей информационно-телекоммуникационной сети документ, определяющий его политику в отношении обработки персональных данных, и сведения о реализуемых требованиях к защите персональных данных, а также обеспечить возможность доступа к указанному документу с использованием средств соответствующей информационно-телекоммуникационной сети.

Кроме того, нужно сказать, что на практике Роскомнадзор как орган, контролирующий соблюдение законодательства о персональных данных, требует публикации политики конфиденциальности, даже если по собираемым данным нельзя точно идентифицировать личность пользователя. Например, если для подписки на новостную рассылку по электронной почте вы собираете только имя и e-mail, то публиковать политику конфиденциальности тоже придется.

Что такое политика конфиденциальности?

Как мы увидели выше, закон обязывает опубликовать «документ, определяющий политику в отношении обработки персональных данных». Точного требования к названию такого документа в законе нет, поэтому он может называться по-разному: политика конфиденциальности, пользовательское соглашение, положение об обработке персональных данных или как-то иначе. Суть не в названии документа, а в его содержании и местоположении.

Что должна содержать политика конфиденциальности?

В документе должны находиться вот такие сведения:

1. Данные об операторе. Здесь нужно указывать реальное юридическое или физическое лицо — владельца сайта, а не название интернет-ресурса. Если это сайт зарегистрированного СМИ, указывать нужно название редакции.

2. Цели использования данных. Пользователь должен понимать, где будут использоваться его данные и для чего. Это очень важная часть документа. Если позднее выяснится, что оператор использует данные пользователей в целях, не указанных в политике (например, передает третьим лицам), это будет считаться нарушением.

3. Какие именно персональные данные собирает оператор. Здесь стоит знать, что политика Роскомнадзора такая: оператор не должен собирать персональных данных больше, чем это нужно для его деятельности. То есть если вы, к примеру, предлагаете подписаться на новости, но при этом запрашиваете дату рождения и адрес проживания пользователя, это будет выглядеть странным и может быть признано нарушением. В таких случаях необходимо объяснить, для каких целей вы собираете такие сведения.