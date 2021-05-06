Журналист Денис Камалягин (признан физлицом, выполняющим функции СМИ-иноагента) перевел деньги губернатору, мэру Пскова, псковскому депутату Госдумы и двум бюджетным организациям – «Медиа60» и «Медиацентр60», издающим «провластные СМИ». Он указал это в отчёте для Минюста.

«В последнем отчёте Минюста отчитался, что они получили финансирование от "иностранного агента". В этот момент Госдума приняла закон об аффилированных с "иностранными агентами" лицах. По идее, эти товарищи, которые будут участвовать в выборах, не менее чем на 15% своей [рекламной] площади должны указывать, что они связаны с "иноагентами". Я сделал это еще в середине января; мне интересно, что будет», — рассказал Камалягин (признан физлицом, выполняющим функции СМИ-иноагента) «Медузе» (внесена в реестр СМИ-иноагентов).

После огласки события все, кто получил деньги от журналиста, вернули их назад, «но это, конечно, так не работает», подчеркнул Камалягин (признан физлицом, выполняющим функции СМИ-иноагента). Все получившие деньги возмущались по поводу поступка журналиста. «Пока для них никаких правовых последствий не наступило, но ещё рано. А мне уже хуже не будет» – заключил журналист.