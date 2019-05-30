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Проблемы научных журналов России и перспективы их развития

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Для развития научных журналов нужны меры государственного масштаба и серьезные средства на развитие

Широкая медийная общественность России плохо представляет проблемы такого важного сегмента рынка прессы, каким являются научные журналы. Думаю, что не только коллеги в нашей отрасли, но и общественно-политические круги не знакомы с этой проблематикой, с трудностями, с которыми сталкиваются данная категория изданий. На эту тему качественные и глубокие материалы регулярно публикует Федеральное агентство печати и массовых коммуникаций, но особого внимания, а тем более общественно-отраслевых дискуссий они не вызывают. 

Научных и научно-популярных журналов в стране немало, однако большинство из них не обладает необходимой эффективностью и авторитетом. Об этом, в частности, указывается в докладе Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, опубликованном на сайте ведомства.

Впервые эта тема прозвучала в ежегодном докладе Роспечати о развитии рынка печатных СМИ за 2014 год. Тогда отмечалось, что, в отличие от России, в других странах с развитой наукой эти издания составляют очень важный и ресурсоемкий сегмент журнального рынка, причем сегмент постоянно обновляющийся и развивающийся. К сожалению, принципиально с тех пор ситуация в нашей стране не изменилась. В точках розничных продаж прессы научные журналы практически отсутствуют, а подписка на них крайне незначительна.

В России в настоящее время выпускается около трех тысяч научных журналов. 

Совершенно понятно, что авторитетный журнал, качественный по контенту и индексируемый в международных базах данных, является эффективным инструментом продвижения отечественных ученых, их идей и разработок. Основными поставщиками научной статей в Web of Science традиционно считались Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск, но в 2006-2015 годах самый большой рост числа научных публикаций обеспечила вузовская наука Ростова-на-Дону, Красноярска, Пущино, Уфы, Троицка и Владивостока, подчеркивается в докладе Роспечати за 2017 год. 

По данным Минобрнауки России, ежегодно в совместных российских публикациях участвуют 150–160 тыс. авторов. Количество уникальных авторов составляет порядка 60 тыс. человек, а среднее число соавторов в одной статье — 5,5. Много это или мало, сказать трудно, ясно лишь, что авторитет отечественных научных журналов и в стране, и в мире сегодня низок. Как следствие, немалое количество российских ученых стремятся опубликовать свои работы в зарубежных научных изданиях, делающих на этом неплохой бизнес.

Сегодня потребность рынка труда в инженерах и работниках научной сферы очень велика. Не первый год в обществе идет дискуссия о развитии профориентационной работы в школе, проведении практики для молодежи в лабораториях и на заводах, мерах по популяризации научно-технических специальностей. Для этого нужна «питательная среда» и такие СМИ, которые бы с детства увлекали людей достижениями науки и техники. Проблема актуальна, многогранна и требует новых подходов в решении, в том числе за счет расширения линейки научно-популярных журналов для детей и юношества. Одним из новых изданий данного типа, является появившийся в 2014 году в России журнал «Кот Шрёдингера», который, несмотря на кризис, неожиданно быстро привлек внимание целевой аудитории, среди которой оказалось много подростков, обычно не читающих печатную прессу. 

немалое количество российских ученых стремятся опубликовать свои работы в зарубежных научных изданиях, делающих на этом неплохой бизнес

Надо признать, что в 2017-2018 годах в целом выросло число научных публикаций. Выросло и число публикаций российских авторов в международных наукометрических базах данных Web of Science и Scopus. Этому во многом способствовала реализация Указа Президента Российской Федерации В.В. Путина от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», во исполнение которого объём финансирования проектов, связанных с информационным обеспечением науки, резко увеличился. 

Сами научные журналы тоже включаются в мировые индексы — общее количество статей, напечатанных в российских научных журналах и вошедших в эти индексы, за прошедший год превысило 3400 наименований, отмечается в РИНЦ (Российский индекс научного цитирования). Хотя доля России в общем количестве научных статей в мире остаётся небольшой, показатели их цитирования очень высокие. По главным научным направлениям они достигают 30 %. При этом не решены многие проблемы, связанные с некорректными заимствованиями, плагиатом и прочими нарушениями издательской этики, дискредитирующими само понятие «научный журнал». Причины лежат на поверхности: массовый доступ к научным текстам, легкость процедуры копирования и важность публикационной активности для карьеры ученого. 

По статистике, 67,4 % статей из научных журналов отзывается по этическим соображениям — в 9,8 % случаев это плагиат, в 14,2 % — дублирование своих прежних публикаций (самоплагиат), отмечалось на Международной научно-практической конференции «Научное издание международного уровня-2017: мировая практика подготовки и продвижения публикаций». 

К теме научных журналов вплотную примыкает тема научно-популярных изданий. Современный мир давно высокоспециализирован, поэтому страны, ориентирующиеся на высокотехнологичное производство, поддерживают научно-популярные издания на государственном уровне, инвестируя тем самым в инженерное и научное образование молодежи, без чего любой прогресс невозможен. В особенности этим отличается Франция, производящая в Евросоюзе самолеты, авиационные двигатели, ядерные реакторы, ракеты и сверхскоростные поезда. Государственная поддержка научно-популярных журналов существует также в Японии, Малайзии, ЮАР, Мексике, Китае и целом ряде других стран. 

В современной России попытки сделать научно-популярные издания высокоприбыльными успехом не увенчались, поскольку для привлечения хорошей рекламы нужен не просто журнал, а глянцевый журнал. В нашей стране, к примеру, серьезную рекламу класса «люкс» в 2017 году удалось привлечь лишь журналу «Популярная механика», в основном потому, что по лицензии корпорации «Hearst» его издаёт ИД «Independent Media», давно набивший руку на продвижении глянцевой периодики. Но это скорее исключение. 

Научно-популярные журналы, созданные в советское время, при небольшой государственной поддержке живут более чем скромно. Журналистика данного профиля давно «переселилась» в интернет, где время от времени появляются весьма интересные проекты. Но в целом все это проблему не решает. 

Состояние научных и научно-популярных журналов является очень непростым. Усилия, предпринимаемые по их поддержке Минобрнауки, эффективного результата не дают, так как нужны меры государственного масштаба и выделение серьезных средств на их развитие. Кроме того, нужны и новые рыночные инструменты по продвижению и распространению научных и научно-популярных журналов в России и за рубежом, повышению их авторитета и выходу на русскоязычное население в других странах. Необходима открытая общественная дискуссия о судьбе отечественных научных изданий, их настоящем и будущем. Было бы принципиально важным разработать общегосударственную программу развития научных и научно-популярных изданий и мобилизовать в этих целях государственные и частные ресурсы. 

Иллюстрация: shutterstock.com
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мая 30, 2019

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Проблемы научных журналов России и перспективы их развития
Для развития научных журналов нужны меры государственного масштаба и серьезные средства на развитие

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