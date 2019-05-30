Проблемы научных журналов России и перспективы их развития

Широкая медийная общественность России плохо представляет проблемы такого важного сегмента рынка прессы, каким являются научные журналы. Думаю, что не только коллеги в нашей отрасли, но и общественно-политические круги не знакомы с этой проблематикой, с трудностями, с которыми сталкиваются данная категория изданий. На эту тему качественные и глубокие материалы регулярно публикует Федеральное агентство печати и массовых коммуникаций, но особого внимания, а тем более общественно-отраслевых дискуссий они не вызывают.

Научных и научно-популярных журналов в стране немало, однако большинство из них не обладает необходимой эффективностью и авторитетом. Об этом, в частности, указывается в докладе Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, опубликованном на сайте ведомства.

Впервые эта тема прозвучала в ежегодном докладе Роспечати о развитии рынка печатных СМИ за 2014 год. Тогда отмечалось, что, в отличие от России, в других странах с развитой наукой эти издания составляют очень важный и ресурсоемкий сегмент журнального рынка, причем сегмент постоянно обновляющийся и развивающийся. К сожалению, принципиально с тех пор ситуация в нашей стране не изменилась. В точках розничных продаж прессы научные журналы практически отсутствуют, а подписка на них крайне незначительна.

В России в настоящее время выпускается около трех тысяч научных журналов.

Совершенно понятно, что авторитетный журнал, качественный по контенту и индексируемый в международных базах данных, является эффективным инструментом продвижения отечественных ученых, их идей и разработок. Основными поставщиками научной статей в Web of Science традиционно считались Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск, но в 2006-2015 годах самый большой рост числа научных публикаций обеспечила вузовская наука Ростова-на-Дону, Красноярска, Пущино, Уфы, Троицка и Владивостока, подчеркивается в докладе Роспечати за 2017 год.

По данным Минобрнауки России, ежегодно в совместных российских публикациях участвуют 150–160 тыс. авторов. Количество уникальных авторов составляет порядка 60 тыс. человек, а среднее число соавторов в одной статье — 5,5. Много это или мало, сказать трудно, ясно лишь, что авторитет отечественных научных журналов и в стране, и в мире сегодня низок. Как следствие, немалое количество российских ученых стремятся опубликовать свои работы в зарубежных научных изданиях, делающих на этом неплохой бизнес.

Сегодня потребность рынка труда в инженерах и работниках научной сферы очень велика. Не первый год в обществе идет дискуссия о развитии профориентационной работы в школе, проведении практики для молодежи в лабораториях и на заводах, мерах по популяризации научно-технических специальностей. Для этого нужна «питательная среда» и такие СМИ, которые бы с детства увлекали людей достижениями науки и техники. Проблема актуальна, многогранна и требует новых подходов в решении, в том числе за счет расширения линейки научно-популярных журналов для детей и юношества. Одним из новых изданий данного типа, является появившийся в 2014 году в России журнал «Кот Шрёдингера», который, несмотря на кризис, неожиданно быстро привлек внимание целевой аудитории, среди которой оказалось много подростков, обычно не читающих печатную прессу.