Проблемы научных журналов России и перспективы их развития

Для развития научных журналов нужны меры государственного масштаба и серьезные средства на развитие
Широкая медийная общественность России плохо представляет проблемы такого важного сегмента рынка прессы, каким являются научные журналы. Думаю, что не только коллеги в нашей отрасли, но и общественно-политические круги не знакомы с этой проблематикой, с трудностями, с которыми сталкиваются данная категория изданий. На эту тему качественные и глубокие материалы регулярно публикует Федеральное агентство печати и массовых коммуникаций, но особого внимания, а тем более общественно-отраслевых дискуссий они не вызывают.
Научных и научно-популярных журналов в стране немало, однако большинство из них не обладает необходимой эффективностью и авторитетом. Об этом, в частности, указывается в докладе Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, опубликованном на сайте ведомства.
Впервые эта тема прозвучала в ежегодном докладе Роспечати о развитии рынка печатных СМИ за 2014 год. Тогда отмечалось, что, в отличие от России, в других странах с развитой наукой эти издания составляют очень важный и ресурсоемкий сегмент журнального рынка, причем сегмент постоянно обновляющийся и развивающийся. К сожалению, принципиально с тех пор ситуация в нашей стране не изменилась. В точках розничных продаж прессы научные журналы практически отсутствуют, а подписка на них крайне незначительна.
В России в настоящее время выпускается около трех тысяч научных журналов.
Совершенно понятно, что авторитетный журнал, качественный по контенту и индексируемый в международных базах данных, является эффективным инструментом продвижения отечественных ученых, их идей и разработок. Основными поставщиками научной статей в Web of Science традиционно считались Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск, но в 2006-2015 годах самый большой рост числа научных публикаций обеспечила вузовская наука Ростова-на-Дону, Красноярска, Пущино, Уфы, Троицка и Владивостока, подчеркивается в докладе Роспечати за 2017 год.
По данным Минобрнауки России, ежегодно в совместных российских публикациях участвуют 150–160 тыс. авторов. Количество уникальных авторов составляет порядка 60 тыс. человек, а среднее число соавторов в одной статье — 5,5. Много это или мало, сказать трудно, ясно лишь, что авторитет отечественных научных журналов и в стране, и в мире сегодня низок. Как следствие, немалое количество российских ученых стремятся опубликовать свои работы в зарубежных научных изданиях, делающих на этом неплохой бизнес.
Сегодня потребность рынка труда в инженерах и работниках научной сферы очень велика. Не первый год в обществе идет дискуссия о развитии профориентационной работы в школе, проведении практики для молодежи в лабораториях и на заводах, мерах по популяризации научно-технических специальностей. Для этого нужна «питательная среда» и такие СМИ, которые бы с детства увлекали людей достижениями науки и техники. Проблема актуальна, многогранна и требует новых подходов в решении, в том числе за счет расширения линейки научно-популярных журналов для детей и юношества. Одним из новых изданий данного типа, является появившийся в 2014 году в России журнал «Кот Шрёдингера», который, несмотря на кризис, неожиданно быстро привлек внимание целевой аудитории, среди которой оказалось много подростков, обычно не читающих печатную прессу.
Надо признать, что в 2017-2018 годах в целом выросло число научных публикаций. Выросло и число публикаций российских авторов в международных наукометрических базах данных Web of Science и Scopus. Этому во многом способствовала реализация Указа Президента Российской Федерации В.В. Путина от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», во исполнение которого объём финансирования проектов, связанных с информационным обеспечением науки, резко увеличился.
Сами научные журналы тоже включаются в мировые индексы — общее количество статей, напечатанных в российских научных журналах и вошедших в эти индексы, за прошедший год превысило 3400 наименований, отмечается в РИНЦ (Российский индекс научного цитирования). Хотя доля России в общем количестве научных статей в мире остаётся небольшой, показатели их цитирования очень высокие. По главным научным направлениям они достигают 30 %. При этом не решены многие проблемы, связанные с некорректными заимствованиями, плагиатом и прочими нарушениями издательской этики, дискредитирующими само понятие «научный журнал». Причины лежат на поверхности: массовый доступ к научным текстам, легкость процедуры копирования и важность публикационной активности для карьеры ученого.
По статистике, 67,4 % статей из научных журналов отзывается по этическим соображениям — в 9,8 % случаев это плагиат, в 14,2 % — дублирование своих прежних публикаций (самоплагиат), отмечалось на Международной научно-практической конференции «Научное издание международного уровня-2017: мировая практика подготовки и продвижения публикаций».
К теме научных журналов вплотную примыкает тема научно-популярных изданий. Современный мир давно высокоспециализирован, поэтому страны, ориентирующиеся на высокотехнологичное производство, поддерживают научно-популярные издания на государственном уровне, инвестируя тем самым в инженерное и научное образование молодежи, без чего любой прогресс невозможен. В особенности этим отличается Франция, производящая в Евросоюзе самолеты, авиационные двигатели, ядерные реакторы, ракеты и сверхскоростные поезда. Государственная поддержка научно-популярных журналов существует также в Японии, Малайзии, ЮАР, Мексике, Китае и целом ряде других стран.
В современной России попытки сделать научно-популярные издания высокоприбыльными успехом не увенчались, поскольку для привлечения хорошей рекламы нужен не просто журнал, а глянцевый журнал. В нашей стране, к примеру, серьезную рекламу класса «люкс» в 2017 году удалось привлечь лишь журналу «Популярная механика», в основном потому, что по лицензии корпорации «Hearst» его издаёт ИД «Independent Media», давно набивший руку на продвижении глянцевой периодики. Но это скорее исключение.
Научно-популярные журналы, созданные в советское время, при небольшой государственной поддержке живут более чем скромно. Журналистика данного профиля давно «переселилась» в интернет, где время от времени появляются весьма интересные проекты. Но в целом все это проблему не решает.
Состояние научных и научно-популярных журналов является очень непростым. Усилия, предпринимаемые по их поддержке Минобрнауки, эффективного результата не дают, так как нужны меры государственного масштаба и выделение серьезных средств на их развитие. Кроме того, нужны и новые рыночные инструменты по продвижению и распространению научных и научно-популярных журналов в России и за рубежом, повышению их авторитета и выходу на русскоязычное население в других странах. Необходима открытая общественная дискуссия о судьбе отечественных научных изданий, их настоящем и будущем. Было бы принципиально важным разработать общегосударственную программу развития научных и научно-популярных изданий и мобилизовать в этих целях государственные и частные ресурсы.