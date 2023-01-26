Продажи рекламы на радио выросли на 10% при общем падении на рынке

Объемы продаж рекламы на радио в 2022 г. не сократились, в отличие от ТВ и интернета, а выросли на 5–10% год к году. Это связано с тем, что доля иностранных брендов, которые ушли из страны, была относительно небольшой.

Улучшить результаты также помогли вложения от отдельных категорий рекламодателей и помощь от государства. Рынок рекламы на радио вырос на 5%, считают в OMD OM Group, в Okkam озвучили показатель на уровне 5–10% год к году, в АДВ — 8%, в Group4Media — 7%, в NMi Group — не менее чем на 10%.

При этом небольшим радиостанциям пришлось сложнее, так как крупные холдинги забирали основной объем бюджетов на себя.

Однако развлекательный сегмент быстро нарастил количество рекламодателей. В целом рост сегмента обусловлен рекламной активностью представителей рынка недвижимости, медицинских сервисов и ретейлеров продуктов питания. Также помогла радио улучшить показатели госпрограмма «Национальные приоритеты».