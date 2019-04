Продлен прием заявок на участие в стипендиальной программе имени Рехам аль-Фарры

Стипендия имени Рехам Аль-Фарры в области журналистики — это уникальная возможность для молодых (22-35 лет) работающих журналистов из развивающихся стран и стран с переходной экономикой освещать деятельность Организации Объединенных Наций.

В ходе трехнедельной программы стипендиаты имеют возможность посетить специальные брифинги, взять интервью у старших должностных лиц и обменяться идеями с коллегами со всего мира. Программа также организует визиты в различные новостные организации, такие как The New York Times, Democracy Now! и WNYC радио. Период поездки: с 15 сентября по 5 октября.

Стипендия предусматривает оплату дороги и выплату суточных для покрытия расходов на проживание.

Кандидаты должны работать журналистами, быть в возрасте от 22 до 35 лет и свободно владеть английским языком. Подробнее с условиями можно ознакомиться тут.

