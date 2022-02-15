Продлен срок подачи заявок на соискание национальной премии «Хрустальный компас»

Продлен прием заявок на соискание национальной премии «Хрустальный компас» — прислать проект можно до 20 февраля. Затем экспертный совет премии приступит к выбору победителей в десяти номинациях: «Научное достижение», «Просвещение», «Лучший социально-информационный проект по сохранению природного и историко-культурного наследия», «Лучший экологический проект промышленных предприятий, бизнеса», «Путешествие и экспедиция», «Лучшее освещение в СМИ», «Издание», «Фоторабота», «Гражданская позиция», «Лучший региональный проект».

Принять участие в премии могут общественные организации, географические общества, научные и образовательные учреждения, творческие союзы, предприятия различных сфер, а также независимые инициативные группы и общественные деятели.

«Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, с которой в 2020 году столкнулся весь мир, к нам поступает много заявок. Мы видим, что в прошлом году было реализовано много крупных и масштабных проектов. Мы ждем все инициативы в оргкомитете премии «Хрустальный компас», — прокомментировал председатель оргкомитета национальной премии «Хрустальный компас», председатель Краснодарского регионального отделения Русского географического общества Иван Чайка.

В состав жюри вошли авторитетные ученые, известные общественные деятели, представители бизнеса и государственных органов. Оргкомитет объявит финалистов, которые получат приглашение на юбилейную X торжественную церемонию вручения. Авторы лучших инициатив получат статуэтки из хрусталя и серебра высшей пробы.

Более подробную информацию можно узнать на официальном сайте премии www.rus-compass.ru, а также в оргкомитете премии (+7-800-700-1845, +7-861-213-10-61, premiya.compass@mail.ru).

Премия «Хрустальный компас» за время своего существования приобрела международную известность и авторитет. На соискание премии было выдвинуто 2733 проекта и уникальных достижения из 40 стран мира и всех 85 регионов России. В специальной номинации «Признание общественности», где победителя определяют путем интернет-голосования, свои предпочтения выразили более 2 млн человек. Среди победителей премии и обладателей знаменитой хрустальной статуэтки — National Geographic Society, Швейцарский полярный институт, Фредерик Паулсен, Институт гляциологии и экогеографии, Университет Ланьчжоу, ПАО «Камаз», Федор Конюхов, Московский госуниверситет им. Ломоносова и другие. Премия проводится под эгидой Русского географического общества и ПАО «Газпром».

Источник: rus-compass.ru