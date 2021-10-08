Продолжается прием работ на Всероссийский конкурс журналистов «Имя ей — женщина!»

Номинации «И в будни, и в праздники» (фотографии женщин в работе и повседневных заботах, в кругу семьи, спорте, творчестве, общении с природой) и «Хозяйки села» (журналистские работы, посвященные женщинам с интересными судьбами, живущими и работающими в сельской местности) ЖДУТ КОНКУРСАНТОВ!

Учредитель и организатор конкурса: Союз женщин России — https://wuor.ru/

Партнеры конкурса:

• Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

• Союз журналистов России

• региональные отделения Союза женщин России

Информационные партнеры конкурса:

• журнал «Журналист»

• журнал «Журналистика и медиарынок»

Конкурс направлен на продвижение позитивного образа современной женщины в СМИ, привлечение внимания к освещению деятельности Союза женщин России, его региональных отделений и женсоветов на местах.

На конкурс представляются статьи, интервью, репортажи, очерки и другие журналистские материалы, опубликованные в печатных СМИ, на веб-сайтах, за период с 15 августа по 15 декабря 2021 года.

Номинации конкурса

• «Союз женщин России — союз слова и дела»

Журналистские работы, освещающие деятельность Союза женщин России, его региональных отделений, женских советов на местах.

• «Не женское это дело?!»

Журналистские работы, посвященные женщинам редких профессий, уникальных достижений и увлечений.

• «Преодоление»

Журналистские работы, посвященные преодолению женщинами трудных жизненных ситуаций.

• «Нет предела совершенству»

Журналистские работы о женщинах, добившихся успехов в своем деле, науке, творчестве, спорте, искусстве и гармонии в семье, работе, общественной деятельности.

• «Хозяйки села»

Журналистские работы, посвященные женщинам с интересными судьбами, живущими и работающими в сельской местности.

• «Много — не мало»

Журналистские работы, посвященные жизненному укладу и секретам родительского воспитания в большой семье.

• «И в будни, и в праздники»

Фотографии женщин в работе и повседневных заботах, в кругу семьи, спорте, творчестве, общении с природой...

Победители конкурса определяются в каждой номинации и награждаются Дипломами Союза женщин России и Союза журналистов России «Победитель Всероссийского конкурса журналистов «Имя ей — женщина!» и специальными призами.

Чествование победителей конкурса проводится в Москве с участием представителей органов государственной власти, общественных деятелей и СМИ, партнеров Союза женщин России.

Лучшие работы будут опубликованы в журнале «Союз женщин России» и информационных ресурсах партнеров конкурса.

К рассмотрению не принимаются материалы, представленные не в полном объеме, а также содержащие 50 и более процентов текста, являющегося перепечаткой из других средств массовой информации.

Материалы конкурсных работ и сопроводительные документы к ним направляются в Союз женщин России с пометкой «Имя ей — Женщина» на электронную почту: konkurs-wuor@yandex.ru до 15 декабря 2021 года (включительно).

По вопросам конкурса обращаться к советнику Председателя Союза женщин России — координатору конкурса Алениной Надежде Владимировне по тел. 8 (495) 694 5640 или указанной электронной почте.