Продолжается прием заявок на 24-ю ежегодную премию Ассоциации корреспондентов ООН

До 15 сентября 2019 года журналисты, освещающие деятельность ООН, могут подать заявки на 24-ю ежегодную премию Ассоциации корреспондентов Организации Объединенных Наций.

Призовой фонд: более $60.000

Категории:

• Печатные и онлайн публикации;

• Радио и телевидение;

• Изменение климата.

Церемония награждениясостоится в декабре (в Нью-Йорке, США).

Принимаются статьи на любом из официальных языков Организации (русском, английском, французском, арабском, китайском и испанском).

Подробности — UNCA.