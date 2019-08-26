Продолжается прием заявок на 24-ю ежегодную премию Ассоциации корреспондентов ООН

Теги: 
премия
Авг 26, 2019

До 15 сентября 2019 года журналисты, освещающие деятельность ООН, могут подать заявки на 24-ю ежегодную премию Ассоциации корреспондентов Организации Объединенных Наций.

Призовой фонд: более $60.000

Категории:

•   Печатные и онлайн публикации;

•   Радио и телевидение; 

•   Изменение климата.

Церемония награждениясостоится в декабре (в Нью-Йорке, США).

Принимаются статьи на любом из официальных языков Организации (русском, английском, французском, арабском, китайском и испанском). 

Подробности — UNCA.

Источник: telegram / Журналистика
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