Продолжается прием заявок на 24-ю ежегодную премию Ассоциации корреспондентов ООН

До 15 сентября 2019 года журналисты, освещающие деятельность ООН, могут подать заявки на 24-ю ежегодную премию Ассоциации корреспондентов Организации Объединенных Наций.
Призовой фонд: более $60.000
Категории:
• Печатные и онлайн публикации;
• Радио и телевидение;
• Изменение климата.
Церемония награждениясостоится в декабре (в Нью-Йорке, США).
Принимаются статьи на любом из официальных языков Организации (русском, английском, французском, арабском, китайском и испанском).
Подробности — UNCA.
Источник: telegram / Журналистика