Перспективные профессии: менеджер по продукту

МИХАИЛ ВЫСОКОВСКИЙ

Руководитель «Яндекс.Навигатора»

— Какими компетенциями и личностными качествами должен обладать хороший менеджер по продукту? Почему?

— На мой взгляд, хороший менеджер по продукту — это совсем не тот человек, у которого уже сложилось экспертное мнение, а скорее тот, кто готов постоянно изучать, что нужно пользователям. То есть человек с подходом test the problem, test the solution. Когда он не сразу какое-то решение придумывает, а сперва пытается разными способами понять, в чем проблема: проведя интервью, поговорив с пользователями.

Важно также, чтобы человек следил за рынком и понимал, куда рынок движется. У нас в Яндексе одно время была традиция проводить «Геоновости»: в пятницу в 12 часов все продакты и сочувствующие завтракали и обсуждали последние новости рынка. Это помогает развивать trend watching у команды.

Третья важная компетенция — уметь работать с метриками и аналитикой продукта. Если бэкграунд технический, то можно делать расчеты в Python. Если бэкграунд экономический, например, как у меня, — считать в Excel. Тут вопрос не в инструменте — важно, чтобы человек не боялся цифр.

Четвертое: хороший менеджер по продукту должен быть достаточно структурированным. Это поможет ему сформулировать цель, к которой движется вся команда, понять, как добиться этой цели, определить план действия. При этом важно не только верхнеуровневую картинку держать в уме, но и погрузиться в детали.

Ну и последнее, пятое — умение находить общий язык с командой. Продакт же в какой-то степени идеолог команды, тот, кто определяет, зачем мы все это делаем. Придумать что-то для продукта может любой член команды, например, техлид или дизайнер. Но понять, что это нам вообще принесет и зачем это делать, — это ответственность продакта.

— Какое образование необходимо такому специалисту?

— Высшее :)

На самом деле, это может быть любое высшее образование: техническое, гуманитарное, какое угодно. Важно, чтобы у кандидата было желание развиваться в этой сфере и обучаться каждый день.

В Яндексе мы стараемся создать среду, где можно чему-то научиться и с нуля. Например, компания запустила Школу менеджеров Яндекса для тех, кто только начинает свой путь в создании IT-продуктов и управлении ими. Ученики Школы узнают обо всех этапах работы над продуктом — от концепции до оценки бизнес-результата, продвижения и дальнейшего развития.

Я сам в свое время окончил эту Школу и могу сказать, что это помогло мне понять, в какую сторону я хочу развиваться.

— Какие вопросы вы рекомендуете задать при приеме на работу product-менеджера?

— Как правило, это формат кейсов. На собеседованиях мы всегда вместе с кандидатом генерируем гипотезы по какой-то продуктовой проблеме в формате совместного обсуждения. При этом я не жду правильного ответа, его нет. Скорее, важно понять ход рассуждения.

При поиске хорошего продакта я еще смотрю на навыки управления командой. Например, задаю вопросы, которые помогают понять, как человек будет организовывать работу — свою и команды.

Но я понимаю, что любое интервью — это стресс, поэтому стараюсь задавать также вопросы и из зоны комфорта. Например, про опыт — про это всегда приятнее рассказывать. Я спрашиваю, чем человек занимался, что ему нравилось, что не нравилось на работе. Это показывает, что кандидат не готов к определенным задачам или, наоборот, готов.