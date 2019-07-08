Перспективные профессии: менеджер по продукту

В Mediajobs.ru поговорили c экспертами о том, каким должен быть хороший менеджер по продукту и как его найти
Профессия менеджера по продукту довольно молода — в большинстве вузов пока нет такой специализации, а функционал этих сотрудников может отличаться в разных компаниях. При отсутствии официальных профессиональных стандартов рынок сам формирует требования к product-менеджерам. Мы спросили у экспертов, каким должен быть хороший менеджер по продукту и как его найти.
МИХАИЛ ВЫСОКОВСКИЙ
Руководитель «Яндекс.Навигатора»
— Какими компетенциями и личностными качествами должен обладать хороший менеджер по продукту? Почему?
— На мой взгляд, хороший менеджер по продукту — это совсем не тот человек, у которого уже сложилось экспертное мнение, а скорее тот, кто готов постоянно изучать, что нужно пользователям. То есть человек с подходом test the problem, test the solution. Когда он не сразу какое-то решение придумывает, а сперва пытается разными способами понять, в чем проблема: проведя интервью, поговорив с пользователями.
Важно также, чтобы человек следил за рынком и понимал, куда рынок движется. У нас в Яндексе одно время была традиция проводить «Геоновости»: в пятницу в 12 часов все продакты и сочувствующие завтракали и обсуждали последние новости рынка. Это помогает развивать trend watching у команды.
Третья важная компетенция — уметь работать с метриками и аналитикой продукта. Если бэкграунд технический, то можно делать расчеты в Python. Если бэкграунд экономический, например, как у меня, — считать в Excel. Тут вопрос не в инструменте — важно, чтобы человек не боялся цифр.
Четвертое: хороший менеджер по продукту должен быть достаточно структурированным. Это поможет ему сформулировать цель, к которой движется вся команда, понять, как добиться этой цели, определить план действия. При этом важно не только верхнеуровневую картинку держать в уме, но и погрузиться в детали.
Ну и последнее, пятое — умение находить общий язык с командой. Продакт же в какой-то степени идеолог команды, тот, кто определяет, зачем мы все это делаем. Придумать что-то для продукта может любой член команды, например, техлид или дизайнер. Но понять, что это нам вообще принесет и зачем это делать, — это ответственность продакта.
— Какое образование необходимо такому специалисту?
— Высшее :)
На самом деле, это может быть любое высшее образование: техническое, гуманитарное, какое угодно. Важно, чтобы у кандидата было желание развиваться в этой сфере и обучаться каждый день.
В Яндексе мы стараемся создать среду, где можно чему-то научиться и с нуля. Например, компания запустила Школу менеджеров Яндекса для тех, кто только начинает свой путь в создании IT-продуктов и управлении ими. Ученики Школы узнают обо всех этапах работы над продуктом — от концепции до оценки бизнес-результата, продвижения и дальнейшего развития.
Я сам в свое время окончил эту Школу и могу сказать, что это помогло мне понять, в какую сторону я хочу развиваться.
— Какие вопросы вы рекомендуете задать при приеме на работу product-менеджера?
— Как правило, это формат кейсов. На собеседованиях мы всегда вместе с кандидатом генерируем гипотезы по какой-то продуктовой проблеме в формате совместного обсуждения. При этом я не жду правильного ответа, его нет. Скорее, важно понять ход рассуждения.
При поиске хорошего продакта я еще смотрю на навыки управления командой. Например, задаю вопросы, которые помогают понять, как человек будет организовывать работу — свою и команды.
Но я понимаю, что любое интервью — это стресс, поэтому стараюсь задавать также вопросы и из зоны комфорта. Например, про опыт — про это всегда приятнее рассказывать. Я спрашиваю, чем человек занимался, что ему нравилось, что не нравилось на работе. Это показывает, что кандидат не готов к определенным задачам или, наоборот, готов.
ЕКАТЕРИНА БАУКИНА
руководитель отдела ведения проектов в DD Planet
— Какими компетенциями и личностными качествами должен обладать хороший менеджер по продукту? Почему?
— Менеджер по продукту — это человек на стороне проекта, который мыслит с позиции бизнеса. Он занимается развитием продукта, глубоко погружен в отрасль и должен быть всегда заинтересован в улучшении ключевых показателей эффективности, завязанных на экономике.
Часто функционал продакт-менеджера путают с обязанностями менеджера проекта, который отвечает за процессы и достижение результата: техническую разработку проекта, модернизацию ресурса, создание нового раздела на сайте, запуск очередной кампании контекстной рекламы и так далее. Если задача project-менеджера — добиться грамотной технической реализации тех или иных возможностей, то главная цель product-менеджера — получить максимальную прибыль от проекта, охватить как можно больше целевой аудитории, укрепить позиции на рынке, удержать текущих клиентов и привлечь новых, увеличить их LTV и средний чек, улучшить репутацию компании.
Менеджер по продукту — это бизнес-заказчик. То есть человек, который изучил всех реальных и потенциальных конкурентов на рынке, отслеживает тренды и потребности аудитории. Знает, что нужно продукту именно сейчас.
К сожалению, мы в DD Planet не всегда видим такой уровень компетенции среди заказчиков. Как правило, таким погружением обладает только владелец бизнеса. Однако у первого лица другой масштаб задач — ему не до сайта и уж тем более не до конкретной рекламной кампании. Эти задачи делегируют руководителям, которые находятся на уровень ниже. Те, в свою очередь, спускают их до уровня менеджера продукта. Зачастую здесь не обходится без искажений. Как результат, понимание целей и задач проекта на разных концах цепочки коммуникации может существенно расходиться.
— Какое образование необходимо такому специалисту?
— Лучше, если это будет фундаментальное экономическое образование или профильное высшее образование в той нише рынка, где работает компания. Навыки управления продуктом, равно как технические навыки, сегодня можно получить на специализированных курсах. Провайдеров дополнительного образования сегодня — в избытке. На рынке есть как онлайн, так и офлайн предложения. Это и курс «Управление цифровым продуктом» от НИУ ВШЭ, и серия семинаров «Product Owner: управление продуктом» от Binary District и Digital October, и обучающая программа от ФРИИ «Профессия — продакт-менеджер», и совместная разработка «Нетологии» и «Рамблера» — «Product Manager», и другие.
— Какие вопросы вы рекомендуете задать при приеме на работу product-менеджера?
— Менеджер по продукту — специалист, который отлично знает рынок, на котором работает; умеет сегментировать целевую аудиторию; знает, какие затраты повлечет разработки продукта, понимает, будет ли компании это выгодно. Он способен собрать команду для создания продукта или выбрать правильного подрядчика. Регулярно следит за ходом разработки и развивает продукт, анализируя действия конкурентов и потребности клиентов бизнеса.
Вот почему на собеседовании полезно поинтересоваться у соискателя знанием отрасли бизнеса, в которой ему предстоит работать. Проверить, осведомлен ли он о ближайших конкурентах компании; знает ли продукт, которым ему придется управлять. Если продукта еще нет, рекомендуем для начала выслушать мнение кандидата о том, какую экономическую выгоду бизнесу принесет запуск, уточнить, почему product-менеджер считает именно так. Сопоставить видение менеджера с экономическими целями компании и только после этого дать ключевые вводные по проекту.
ЕКАТЕРИНА МОЛЧАНОВА
руководитель отдела цифровых продуктов СТС в «М3»
— Какими компетенциями и личностными качествами должен обладать хороший менеджер по продукту? Почему?
— Продакт-менеджер стоит на стыке трех ключевых направлений: технологии, бизнес и дизайн. То есть ключевая задача — найти потребности пользователя, понимая функциональные возможности, продать свою идею и реализовать все это в правильном интерфейсе для достижения бизнес-целей.
Ключевые soft skills для меня:
• чтобы любопытство побеждало страх;
• умение договариваться с людьми и понимать их психологию.
С точки зрения профессиональных компетенций:
• умение проводить анализ рынка;
• умение проводить пользовательский анализ (исследования, интервью);
• умение формировать, защищать и проверять гипотезы с точки зрения реальных цифр;
• понимание принципов UI и UX;
• умение рассчитывать ключевые метрики продукта, понимать, зачем и для чего они нужны;
• умение определять приоритеты и формировать планы;
• умение понимать технологический цикл проекта.
— Какое образование необходимо такому специалисту?
— Образование — вторично. На старте главное, чтобы человек умел анализировать и делать выводы. Преимущество может быть у маркетологов, аналитиков, инженеров, программистов, у всех, кто связан с IT. Но не думаю, что здесь есть ограничения. Я, например, инженер по квантовой и оптической электронике, и чем мне это помогло, до конца не понимаю.
— Какие вопросы вы рекомендуете задать при приеме на работу product-менеджера?
— Недавно HR-специалист предложил мне выделить для поиска два качества, не больше. И попробовать найти их в соискателе. Для себя я выбрала аналитическое мышление и достаточную смелость к защите своих идей.
Для меня главное — выявить на собеседовании ход мысли соискателя. Я прошу рассказать про опыт прошлой работы, главным образом — достижения. Дальше я могу предложить показать продукт, над которым работал соискатель, и рассказать о том, что удалось сделать, к каким показателям прийти. Или проанализировать и предложить изменения на продукте, которым должен будет заниматься человек. Таким образом смотрю, как он может продать свою идею и как разбирается в метриках и анализе.
МИХАИЛ КАРПОВ
product director, Skyeng
— Какими компетенциями и личностными качествами должен обладать хороший менеджер по продукту? Почему?
— Приоритизация задач (за продакта обычно это никто не сделает), участие в CustDev (необходимо понимать боли людей), продуктовая аналитика.
Личностные качества: брать на себя максимум ответственности, задавать вопрос «почему?», уметь слушать, уметь искать варианты и оценивать что угодно.
В целом, более развернуто можно изучить таблицу скиллов менеджера по продукту, собранную большим числом людей: productstar.ru/skills.
— Какое образование необходимо такому специалисту?
— Можно стартовать с любого образования, но все-таки у тех, кто имеет технический бэкграунд, выходит несколько быстрее (им проще разбираться в аналитике и работать с командой разработки).
— Какие вопросы вы рекомендуете задать при приеме на работу product-менеджера?
— Дать практическое задание, в котором нужно на основе данных принять решение. Возьмите какую-нибудь недавнюю задачу и обсудите с кандидатом, как бы он ее решал — посмотрите на логику и на набор используемых навыков.
Спросить про достижения и про неудачи с прошлых мест работы — посмотреть, в каких терминах кандидат рассказывает, на что делает акцент.
РОМАН КАЗАКОВ
руководитель группы управления продуктами хостинг-провайдера Reg.ru
— Какими компетенциями и личностными качествами должен обладать хороший менеджер по продукту? Почему?
— Я бы выделил пять ключевых качеств, важных для менеджера по продукту. Первое — любознательность, стремление разобраться в том, как работают вещи и как их можно улучшить. Менеджер по продукту — это изобретатель, который пробует новое. Второе — креативность и нестандартное мышление: способность решить задачу в условиях ограничений и наименьшими усилиями. Из этого вытекает системность мышления и аналитический подход, способность собирать общую картину из разрозненных данных. Следующее — коммуникабельность или даже эмпатия. Она подразумевает ориентацию на клиента, которому нужно помочь справиться с его «болью» — насущной проблемой. Кроме того, продакт-менеджер — командный игрок, ему нужно донести до команды ценность реализуемой работы, а значит ему необходимы лидерские качества. Еще одна важная вещь — способность создать, а самое главное — воплотить в жизнь стратегию запуска и развития продукта. Здесь понадобится осознанное принятие решений. Во всем, что делает менеджер по продукту, должно быть понимание, зачем и какого эффекта он хочет достигнуть, и как понять, что эффект достигнут. Все остальные перечисленные качества позволят достигнуть поставленных целей. Это основные компетенции и качества. Все остальное нарабатывается опытом.
— Какое образование необходимо такому специалисту?
— Профильное образование зачастую не востребовано. В России практически нет учебных заведений, которые обучают профессии на академической основе. Предпочтение есть к менеджерским или техническим специальностям, в остальном основной фокус внимания сосредоточен на реализованных кейсах продакт-менеджером, его способностях решать задачи, заниматься аналитикой и принимать решения. Прохождение курсов по продакт-менеджменту также не самое значительное преимущество. При отборе кандидатов в REG.RU в целом мы больше смотрим на практическую наработку, нежели на академическое образование. Для нас важно, чтобы кандидаты знали продуктовые методики и практики, но они обязательно должны иметь кейсы их использования, либо, если это новички в профессии — иметь неистовое желание применять их на новом опыте.
— Какие вопросы вы рекомендуете задать при приеме на работу product-менеджера?
— У нас довольно обширный список вопросов, которые мы задаем кандидатам, но могу выделить следующие:
• Расскажите о вашем самом значимом продукте, о практических кейсах работы с гипотезами, которые вы осуществляли. Как вы пришли к данным гипотезам и на какие метрики они повлияли?
• Расскажите про продукт, который вы считаете выдающимся. За счет чего он является таковым, какие у него конкуренты? Что с ним может произойти в будущем?
• В чем, на ваш взгляд, заключается управление продуктом? Можете ли вы описать все его основные стадии?
Кроме того, мы можем задать вопросы для разбора некоторых кейсов прямо во время собеседования.