Медиа идут за продуктами

Кем ты работаешь? М-м, понятно

Сотрудники The New York Times, когда их спрашивают мамы, кем они работают, отвечают следующее:

Я выявляю возможности продукта, разговаривая с нашими читателями и коллегами. Потом я работаю с редакторами, дизайнерами и разработчиками, чтобы построить прототипы, благодаря которым мы узнаем, привнесем ли мы ожидаемую ценность.

Я говорю своей семье, что работаю со всеми в компании, чтобы нашим клиентам нравились веб и мобильные продукты.

Кто-то отошел от попыток объяснить своим, чем он занимается на работе, и просто говорит: «Я занимаюсь сайтом».

Менеджер по продукту может выполнять разного рода функции: анализировать рынок, собирать техкоманду, следить за работой всех, сопровождать продукт в процессе развития и внедрения на рынок. Дизайн, код, аналитика, маркетинг, продажи и коммуникации — вот составляющие продуктового мышления.

Как живут медиа, у которых есть продукты

The New York Times публикует более 150 статей в день для своих приложений iOS и Android, а также для компьютеров и мобильных веб-сайтов. Все эти платформы были первоначально разработаны отдельными командами, поэтому каждая из них имела собственный пользовательский интерфейс.

В блоге команды NYT на Medium сотрудники издания жаловались, что каждый раз, когда они пытались внедрить новую функцию или что-то вполне себе простое, им нужно было строить ее отдельно в каждом месте. Однако май 2018 года стал кульминацией многолетнего проекта по созданию уникальной единой экосистемы статей. Теперь у NYT есть одна «отзывчивая» статья для мобильных и компьютеров, и они используют подмножество того же кода, чтобы отображать истории в своих родных приложениях, ускоренных мобильных страницах Google (AMP) и в системе управления контентом (CMS).

Вот над чем поколдовали менеджеры продукта:

• Опыт читателя. Экран рабочего стола претерпел самые качественные изменения. Продуктологи отошли от модели, которая является стандартной для многих новостных организаций в интернете, — шаблон статьи, в котором правое поле перегружено рекламой и прочим контентом, а потому отвлекает от того, за чем люди пришли на самом деле, — от истории. Новый макет с одной колонкой борется с беспорядком и помещает журналистику в самый центр в прямом смысле. В сочетании с Oak — новым визуальным редактором статей — получается намного читабельнее и приятнее.

• Внедрение общих компонентов. Разработчики создали шаблон для сайта, включающий короткое сообщение об авторе и его портрет. Этот общий компонент органично вписывается как в гибридную статью, веб-статью и CMS, так и в любое будущее приложение, в котором он может понадобиться. Инженеры технического отдела и редакция работали вместе, чтобы более 40 таких компонентов выглядели адаптивно на кроссплатформенных устройствах.

• Премиум-реклама. Команда инженеров NYT отказалась от загроможденного правого блока с небольшими стандартными баннерными объявлениями, заменив его полноразмерной премиальной рекламой, которая адаптируется под ширину страницы.