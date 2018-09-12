Производительность труда в сфере СМИ вырастет на 25 %

Минкомсвязи РФ намерено увеличить производительность труда людей, работающих в сфере СМИ, на 25 % в течение ближайших шести лет. Об этом рассказал во вторник на форуме региональных СМИ в Челябинске замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин:

В сфере СМИ сегодня занято в общей сложности 500 тыс. человек, в среднем на одного занятого приходится выработка 1 млн рублей в год. Это на 10% меньше, чем в среднем по стране. <…> В целом по индустрии мы хотим добиться увеличения производительности труда на 25% за шесть лет. Это задача действительно амбициозная, но тем не менее позволит нам обеспечить развитие.

Кроме того, по словам Волина, в ближайшие шесть лет министерство ставит перед собой задачу поднять уровень цифровой грамотности в стране до 75 %, который сейчас составляет примерно 59-60 %:

СМИ в цифровой грамотности заинтересованы, потому что одним из главных показателей медиаграмотности является умение обращать внимание на то, что является источником информации, умение отличать верифицированные источники от неверифицированных. СМИ — верифицированный источник. Развитие цифровой грамотности создает для нас конкурентное преимущество перед теми, кто СМИ не является .

V Всероссийский форум региональных СМИ «Траектория смысла: региональные СМИ на пути к эффективности и конкурентоспособности» проходит в Челябинске 11-14 сентября.