Продукты Microsoft снова появились в российских магазинах

В ассортименте российских магазинов вновь появился офисный пакет Microsoft 365, которого не было с конца марта, когда американская компания официально остановила поставки своих продуктов в РФ. В частности, ПО представлено в AllSoft и Softline. Сейчас подписка стоит на 20% дешевле, чем в начале марта: тогда за семейный пакет нужно было отдать 7400 рублей, а сейчас — 5951.

Магазины-партнеры Microsoft в России заявляют, что появившиеся лицензии — это официальные поставки компании Microsoft. Продаваться лицензии будут до того, как закончатся запасы.

«Магазины получают ключи от дистрибьюторов американской компании», — подтвердил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

По словам экспертов, российский рынок ПО занимает определенную долю в выручке Microsoft, поэтому полноценное возобновление работы в РФ спасло бы корпорацию от убытков. Однако часть пользователей она уже потеряла — многие перешли на альтернативные продукты.