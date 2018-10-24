«Проект»: государственным СМИ запретили упоминать «Колумбайн» в связи с нападением в Керчи

Руководство информационных агентств и телеканалов запретило сотрудникам упоминать стрельбу в американской школе «Колумбайн» в 1999 году в связи с нападением в керченском колледже. Об этом сообщает «Проект» со ссылкой на сотрудников трех изданий.

Один из редакторов государственного СМИ рассказал, что на утренней летучке 18 октября журналистам запретили проводить аналогии с «Колумбайном». Другой редактор одного из крупнейших госагентств сказал, что журналистов попросили «не нагнетать» и «не привязываться к «Колумбайну» в текстах».

Сотрудник «Первого канала» объяснил, что эта мера принята чтобы «не было подражания этим идеям, не появлялся лишний интерес к «колумбайновским» пабликам».

«Проект» со ссылкой на «Медиалогию» указывает на то, что за последние дни американскую трагедию упомянули всего три раза. Это произошло не в новостных программах, а в передачах с участием гостей: один раз в эфире «России 1» в программе «60 минут», а также на каналах «ТВ Центр» и «Россия 24». Информационные агентства и сайты телеканалов также не упоминали «Колумбайн», за исключением единственного случая, когда на ленте ТАСС появилась цитата об этом главы думского комитета по безопасности Василия Пискарева.

Нападение на Керченский политехнический колледж произошло 17 октября. Студент Владислав Росляков взорвал в здании несколько самодельных бомб и расстрелял находившихся внутри людей из ружья. В результате погибли 20 человек, еще более 40 пострадали.