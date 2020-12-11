Проект о наказании для иностранных платформ за цензуру российских СМИ прошел I чтение

Депутаты Госдумы на заседании одобрили в I чтении законопроект, дающий полномочия Роскомнадзору блокировать платформы типа YouTube или Twitter в случае цензуры российских СМИ.

В поддержку инициативы высказались 356 депутатов, против законопроекта выступили 38 человек.

Законопроект был внесен в парламент в ноябре.

«В отношении Интернет-ресурсов, владельцы которых признаны нарушающими основополагающие права, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций вправе вводить полное или частичное ограничение доступа», - указано в пояснительной записке к законопроекту.

Данный механизм может быть применен после того, как Генпрокурор по согласованию с МИД России признает тот или иной сайт нарушителем «основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан». «Такое решение может быть также принято в случае, если на интернет-ресурсе ограничен доступ к общественно важной информации по признаку национальности, языка или в связи с введением санкций в отношении России или ее граждан», - отмечают авторы законопроекта.

По их мнению, актуальность законопроекта подтверждается многочисленными фактами необоснованного ограничения доступа к российским СМИ со стороны крупных интернет-платформ.