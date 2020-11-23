Проект отраслевого доклада Роспечати «Российская периодическая печать. Состояние, тенденции и перспективы развития»

Управление периодической печати, книгоиздания и полиграфии подготовило проект отраслевого доклада «Состояние, тенденции и перспективы развития».

В докладе отмечается, что доверие к слову, профессионально отфильтрованному редакционными командами печатных СМИ, в новых условиях выросло, и это подвинуло издателей печатной периодики к более настойчивому поиску своего места и аудитории в стремительно меняющемся мире и информационно-рекламной среде.

Однако кризис в индустрии печатных СМИ продолжается:

Финансовые и интеллектуальные ресурсы, привлекаемые для создания и распространения качественного контента, поиска прорывных редакционных решений, модернизации бизнес-моделей с целью дальнейшего развития индустрии печатных СМИ ужались до критически опасной черты. Более того, издательский бизнес как таковой с точки зрения получения прибылей и политических дивидендов потерял былую привлекательность и для его собственников, и для потенциальных инвесторов, включая государство.

Финансовая модель получения доходов от бумажной и электронной подписки становится магистральным путем развития индустрии печатной прессы:

На фоне сокращения рекламных поступлений, выручка от реализации печатного и электронного контента превращается в главную статью доходов издателей периодики, а рекламная модель их бизнеса уходит в прошлое. Издатели печатных СМИ сегодня повсеместно стремятся к тому, чтобы читатель воспринимал их газету или журнал как недешёвый, но необходимый в повседневной жизни люксовый продукт с уникальными потребительскими свойствами, которых нет у других СМИ. Иных магистральных путей развития индустрии печатной прессы, сохранения на приемлемом уровне их тиражей и рекламных бюджетов в условиях высочайшей плотности современного медиапотребления и доступности для населения самой разной информации в электронном виде просто нет.

К сожалению, монетизация цифровых издательских продуктов идет непросто. Успешных проектов в России и мире немного, но ставка на мультиформатность печатных СМИ является приоритетом № 1 почти для всех. Главная задача — достучаться до потенциального читателя везде, где он может находиться, и донести до него информацию раньше и качественнее других источников. Поэтому контент печатных СМИ одновременно должен быть доступен на бумаге, сайте, в социальных сетях, мессенджерах, и в прочих системах мобильных коммуникаций. Добиться этого непросто, но иначе поступать нельзя, считают и медиааналитики, и практики рынка.

С полным текстом доклада можно ознакомиться здесь.

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