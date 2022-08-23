Проект TJournal объявил о своем закрытии

Авг 23, 2022

Интернет-издание TJournal закроется 10 сентября. Об этом медиа сообщило на официальном сайте и в телеграм-канале. 

«У нас есть важная, но печальная новость: наш проект закрывается. Как бы нам этого ни хотелось, это не шутка и не кликбейт», - написало издание в телеграм-канале. 

Причиной закрытия TJournal стало отсутствие средств для дальнейшего развития проекта. 

Напомним, что 14 марта Роскомнадзор заблокировал издание TJ в России по требованию Генпрокуратуры за распространение фейковой информации о действиях российской армии. 

Интернет-издание сообщило, что на сайте останется заглушка, ссылка на архив статей редакции и лучших пользовательских материалов в формате простых HTML-страниц.

Источник: TJ
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