Проект TJournal объявил о своем закрытии

Интернет-издание TJournal закроется 10 сентября. Об этом медиа сообщило на официальном сайте и в телеграм-канале.

«У нас есть важная, но печальная новость: наш проект закрывается. Как бы нам этого ни хотелось, это не шутка и не кликбейт», - написало издание в телеграм-канале.

Причиной закрытия TJournal стало отсутствие средств для дальнейшего развития проекта.

Напомним, что 14 марта Роскомнадзор заблокировал издание TJ в России по требованию Генпрокуратуры за распространение фейковой информации о действиях российской армии.

Интернет-издание сообщило, что на сайте останется заглушка, ссылка на архив статей редакции и лучших пользовательских материалов в формате простых HTML-страниц.