Топ-7 профессий будущего в области коммуникаций

Руководитель разработки мобильных продуктов

Мобильная реклама — один из самых инвестиционно привлекательных секторов цифровой рекламы. По данным Statista, уже к 2020 году доля mobile в мировом digital-пространстве удвоится. А через 5 лет она составит 60% рекламных расходов — настоящий «мобайлгедон».

Спрос на разработку мобильных маркетинговых продуктов уже сегодня превышает предложение. Рынку требуются люди, которые умеют работать с мобильными сайтами, приложениями и платформами, понимают специфику мобайл-интерактива и знают, как выиграть мобильное пространство.

Освоить эти навыки стоит нынешним сотрудникам креативных, рекламных и PR-агентств, бренд-менеджерам, маркетологам и начинающим специалистам digital-сферы.

Зарплаты по России

От 55 до 200 тыс. рублей в месяц (здесь и далее в тексте зарплатная «вилка» приводится с учетом ряда факторов: опыт и образование соискателя, масштаб компании-работодателя, объем задач).

Где учат

• Новосибирский государственный университет экономики и управления, факультет менеджмента, программа «Интернет-маркетинг и бизнес-коммуникации».

• Университет Синергия, факультет рекламы, программа «Интернет-маркетинг».

• Московская школа коммуникаций MACS, факультет «Digital коммуникации», программа «Интерактивные коммуникации».