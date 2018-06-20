Топ-7 профессий будущего в области коммуникаций

Кто не останется без работы
Индустрия коммуникаций обновляется каждые два-три года. Логично меняется и рынок труда. Многие компетенции, востребованные сегодня, через 5 лет безнадежно устареют. Впрочем, особых причин для паники нет: сам запрос на коммуникаторов никуда не уйдет и даже вырастет. Но часть компетенций обновить все-таки придется — чем скорее, тем лучше.
Московская школа продвинутых коммуникаций MACS провела исследование трендов рынка труда креативных индустрий. Pressfeed рассказывает, какие коммуникационные профессии имеет смысл освоить уже сейчас.
Руководитель разработки мобильных продуктов
Мобильная реклама — один из самых инвестиционно привлекательных секторов цифровой рекламы. По данным Statista, уже к 2020 году доля mobile в мировом digital-пространстве удвоится. А через 5 лет она составит 60% рекламных расходов — настоящий «мобайлгедон».
Спрос на разработку мобильных маркетинговых продуктов уже сегодня превышает предложение. Рынку требуются люди, которые умеют работать с мобильными сайтами, приложениями и платформами, понимают специфику мобайл-интерактива и знают, как выиграть мобильное пространство.
Освоить эти навыки стоит нынешним сотрудникам креативных, рекламных и PR-агентств, бренд-менеджерам, маркетологам и начинающим специалистам digital-сферы.
Зарплаты по России
От 55 до 200 тыс. рублей в месяц (здесь и далее в тексте зарплатная «вилка» приводится с учетом ряда факторов: опыт и образование соискателя, масштаб компании-работодателя, объем задач).
Где учат
• Новосибирский государственный университет экономики и управления, факультет менеджмента, программа «Интернет-маркетинг и бизнес-коммуникации».
• Университет Синергия, факультет рекламы, программа «Интернет-маркетинг».
• Московская школа коммуникаций MACS, факультет «Digital коммуникации», программа «Интерактивные коммуникации».
Performance менеджер
Цифровые технологии все глубже влияют на нашу повседневную жизнь. В ближайшие 3-5 лет практически весь бизнес будет перенастраиваться на digital-реальность — трансформировать бизнес-модели, внутренние процессы. Для эффективной деятельности компании в новых условиях требуются performance менеджеры.
Ими могут стать маркетологи, менеджеры по развитию, специалисты консалтинговых агентств, аналитики, ИТ-специалисты и владельцы бизнеса, обладающие необходимым набором личных и профессиональных компетенций.
Performance менеджер управляет результативностью организации, оценивает финансовые и временные показатели, пользовательскую активность, вклад каждого сотрудника в развитие компании и обеспечивает ее превосходство в человеческом капитале. От него требуется знание цифровых бизнес-моделей, основ прорывных технологий и цифрового маркетинга, умение работать с данными и создавать пользовательский опыт, а также умение взаимодействовать с командой.
Зарплаты по России
От 100 до 400 тыс. рублей в месяц.
Где учат
• Образовательный портал geekbrains.ru, программа «Специалист по performance-маркетингу».
• Московская школа коммуникаций MACS, факультет «Digital коммуникации», программа «Интерактивные коммуникации».
Репутационный менеджер
Этот специалист формирует репутацию компании и исходя из нее разрабатывает коммуникационную стратегию, работу в соцсетях и блогах, управляет негативом в сети. Он создает информационные и продающие материалы, взаимодействует с инфлюенсерами и инициирует публикации от первых лиц компании.
Добрать навыков для репутационного менеджмента смогут нынешние PR-специалисты, специалисты отделов коммуникаций и консалтинговых агентств, пресс-секретари, бренд-менеджеры и коммуникаторы-стратеги.
Зарплаты по России
От 50 до 115 тыс. рублей в месяц.
Где учат
• Санкт-Петербургский Университет профсоюзов, факультет культуры, программа магистратуры «Брендинг и репутационный менеджмент».
• Высшая школа экономики, факультет коммуникаций, медиа и дизайна, программа «Реклама и связи с общественностью».
• Московская школа коммуникаций MACS, факультет «Корпоративные коммуникации», программа «Репутационный менеджмент».
Специалист по развитию бренда работодателя
Развитие бренда работодателя — устойчивый бизнес-тренд в ближайшие годы. В современных реалиях компаниям сложно конкурировать только продуктами и услугами. На первый план выходит конкуренция корпоративными культурами.
Специалист по развитию бренда работодателя формирует внутренние ценности компании и корпоративную культуру, создает осознанную корпоративную социальную ответственность и нематериальную мотивацию, делает из сотрудников амбассадоров бренда.
Переучиться на данную позицию и добрать недостающих навыков смогут специалисты по внутренним коммуникациям, сотрудники HR-отделов, PR-менеджеры, рекрутеры и маркетологи.
Зарплаты по России
От 50 до 100 тыс. рублей в месяц.
Где учат
• Высшая школа экономики в Нижнем Новгороде, факультет менеджмента, магистерская программа «Менеджмент».
• Московская школа коммуникаций MACS, факультет Employer Brand Development, программа «Развитие бренда работодателя».
New business директор
Развивать бизнес с помощью одних лишь традиционных инструментов, таких как маркетинг, ценовая политика и развитие партнерских отношений, уже недостаточно. Растет значение new business development — за счет редизайна товаров, услуг, креативных event- и digital-проектов.
От new business директора требуется разрабатывать креативную концепцию развития компании и эффективно ее реализовать. Для этого он должен обладать навыками продюсирования, управления проектной группой, фандрайзинга и взаимодействия с партнерами, эффективного продвижения событий и проектов.
Переучиться на позицию new biz директора уже сейчас могут сотрудники креативных, маркетинговых, PR-агентств и event-специалисты.
Зарплаты по России
От 90 до 500 тыс. рублей в месяц.
Где учат
• Московская школа коммуникаций MACS, факультет Event marketing, программа «Продюсирование и маркетинг мероприятий».
• Краткосрочные программы Moscow Business School.
• Программы зарубежных вузов (Голландия, США).
Фандрайзер/менеджер по спонсорству
Привлечение финансирования — необходимое условие для реализации крупных, социально значимых проектов. Формат спонсорства в России набирает обороты, и профессия фандрайзера становится все более востребованной.
Что умеет фандрайзер? Прежде всего, он привлекает спонсоров — ведет переговоры с потенциальными и существующими партнерами, формирует предложения и спонсорские пакеты, готовит информационные материалы, презентации и все документы, необходимые для сотрудничества. Стать фандрайзером смогут PR-специалисты, сотрудники отделов продаж и маркетологи.
Зарплаты по России
От 20 до 200 тыс. рублей.
Где учат
• Школа фандрайзинга FundIT Департамента проектной и инновационной деятельности Университета ИТМО.
• Московская школа коммуникаций MACS, факультет Event marketing, программа «Продюсирование и маркетинг мероприятий».
Менеджер по событийному маркетингу
Как это ни парадоксально, но чем более цифровым и технологичным становится мир, тем сильнее у людей потребность в живом общении. Отсюда — растущее значение оффлайн-мероприятий в маркетинг-миксе и готовность компаний выделять ресурсы на интегрированные кампании. По данным U. S. Bureau of Labor Statistics, около 80% американских брендов собираются сделать в этом году больше эмпирических программ по сравнению с 2017-м.
Менеджер по событийному маркетингу разрабатывает и реализует концепцию мероприятия, руководит проектной группой, участвует в тендерах, взаимодействует с партнерами, ищет нестандартные площадки и координирует работу подрядчиков, занимается информационным продвижением события.
Переквалифицироваться в менеджера по событийному маркетингу смогут креаторы и коммуникаторы, которые умеют работать в режиме многозадачности.
Зарплаты по России
От 30 до 100 тыс. рублей.
Где учат
• Московский государственный институт культуры, факультет социально-культурной деятельности, программа «Постановка и продюсирование культурно-досуговых программ».
• Санкт-Петербургский государственный институт культуры, факультет мировой культуры, программа «Культурные индустрии и практики».
• Московская школа коммуникаций MACS, факультет Event marketing, программа «Продюсирование и маркетинг мероприятий».
Источник: Pressfeed Заходная иллюстрация: shutterstock