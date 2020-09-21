Как написать хороший текст начинающему журналисту или профессиональное взросление

Предыстория

Маленький городок с населением сорок тысяч человек, летние каникулы, беззаботная прогулка среди исторических зданий. Взгляд останавливается на двухэтажном аккуратном белом особнячке. Кажется, я слышала, что там находится редакция детской газеты. Но таблички нет.

Это был 2005 год, я перешла в десятый класс. В этом возрасте кажется, что ты уже взрослая, но детское любопытство и доверие миру еще как у ребенка. Поэтому я тяну тяжелую старую дверь и захожу. Меня встречает просторная светлая прихожая, много цветов и лестница, ведущая на второй этаж. Поднимаюсь. Большой зал, все так же залито солнечным теплом, посередине длинный стол для переговоров, составленный из нескольких обычных письменных. Никого нет. Чувствую, что дом гостеприимно приглашает пройти дальше. По скрипучему деревянному полу я иду. Следующая комнатка — поменьше, переоборудована в мини-офис. Несколько компьютеров и стопка с газетами необычного формата — как альбомный лист.

— Здравствуйте, а что здесь такое?

— Здравствуй. Это детская газета, — ответила мне женщина в очках с добрыми глазами. Это была Татьяна Николаевна Кузнецова, которая в то время была главным редактором. Школьники получают задания, пишут материалы, приносят заметки из дома, мы их обсуждаем и публикуем.

Не помню точно, как дальше развивался разговор, но в итоге на первое занятие я принесла два или три материала на обсуждение и стала юнкором. Это была «ТиН-газета» города Кышытма Челябинской области. «ТиН» — потому что твоя и наша, а еще потому что ее выпускают тинейджеры.

Занятия по журналистике вели Светлана Александровна Устинова, которая и сейчас преподает детям и является главным редактором. И, ныне покойный, Виктор Маркович Рискин — журналист газеты «Челябинский рабочий».

Я два года проходила на эти занятия, писала и выпускала свои материалы, а потом поступила на факультет журналистики. После окончания меня взяли на местное телевидение, через полтора года я переехала в Москву — здесь работала на федеральных телеканалах. Сейчас я все также придерживаюсь пути, который был выбран мною тогда. Работаю автором документальных проектов на международном телевидении. Этим летом впервые за многие годы я посетила ту самую детскую редакцию — она теперь находится в другом здании. Нашла свои старые записи и вспомнила заветы, которые давал Виктор Маркович.

«Пушкин тоже кушал и в туалет ходил, но людям интересно то, что он умел кроме этого» — ищи необычное в человеке. «А где ты в этом тексте?» — не забывай про авторскую позицию. «Лузгать семечки» — а что значит слово «лузгать» и почему не сказать «грызть» или «щелкать»?» — лови тонкие смыслы.

Сейчас мне самой хочется поделиться своими наработками с теми, кому это важно. Рассказать, как я решала проблемы, с которыми сталкивалась на пути профессионального взросления.

Где брать темы

Идеи приходят либо из окружающей среды, либо благодаря внутреннему любопытству. Сразу скажу — бояться того, что тема может быть никому не интересна, не стоит. Главное, что она будоражит вас, а значит, вы сможете рассказать увлекательно. Стоит написать о ней в любом случае, а потом найти издание, которое ее примет и напечатает, либо опубликовать текст в своем блоге.

Мой первый сюжет для студенческого телевидения появился как раз из любопытства. Я шла по улице и увидела в одном из дворов частного сектора несколько припаркованных ретроавтомобилей. Оказалось, что это клуб старинных антикварных автомобилей — про них-то я и сняла свою первую историю. С развитием интернета стало еще проще — не нужно стучать в незнакомые двери, можно погуглить и позвонить практически кому угодно. Пользуйтесь этой возможностью.

Зачем это все

Пишите, даже если не можете — вот мой совет любому, кто берется за перо. Но перед работой стоит задать себе вопросы: что читатель (или зритель) сделает после того, как прочтет (увидит) материал или что вы хотите от читателя? Подсказка: ответ должен содержать глагол. Недавно я выступала с лекцией в Челябинском государственном университете, где когда-то училась, и студенты отвечали: «Мы пишем для того, чтобы информировать». Но этот глагол не подходит, потому что он отвечает на вопрос «что хочет сделать журналист?».