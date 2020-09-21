Как написать хороший текст начинающему журналисту или профессиональное взросление

Избавляемся от страхов, находим цель и читаем правильные книжки
Предыстория
Маленький городок с населением сорок тысяч человек, летние каникулы, беззаботная прогулка среди исторических зданий. Взгляд останавливается на двухэтажном аккуратном белом особнячке. Кажется, я слышала, что там находится редакция детской газеты. Но таблички нет.
Это был 2005 год, я перешла в десятый класс. В этом возрасте кажется, что ты уже взрослая, но детское любопытство и доверие миру еще как у ребенка. Поэтому я тяну тяжелую старую дверь и захожу. Меня встречает просторная светлая прихожая, много цветов и лестница, ведущая на второй этаж. Поднимаюсь. Большой зал, все так же залито солнечным теплом, посередине длинный стол для переговоров, составленный из нескольких обычных письменных. Никого нет. Чувствую, что дом гостеприимно приглашает пройти дальше. По скрипучему деревянному полу я иду. Следующая комнатка — поменьше, переоборудована в мини-офис. Несколько компьютеров и стопка с газетами необычного формата — как альбомный лист.
— Здравствуйте, а что здесь такое?
— Здравствуй. Это детская газета, — ответила мне женщина в очках с добрыми глазами. Это была Татьяна Николаевна Кузнецова, которая в то время была главным редактором. Школьники получают задания, пишут материалы, приносят заметки из дома, мы их обсуждаем и публикуем.
Не помню точно, как дальше развивался разговор, но в итоге на первое занятие я принесла два или три материала на обсуждение и стала юнкором. Это была «ТиН-газета» города Кышытма Челябинской области. «ТиН» — потому что твоя и наша, а еще потому что ее выпускают тинейджеры.
Занятия по журналистике вели Светлана Александровна Устинова, которая и сейчас преподает детям и является главным редактором. И, ныне покойный, Виктор Маркович Рискин — журналист газеты «Челябинский рабочий».
Я два года проходила на эти занятия, писала и выпускала свои материалы, а потом поступила на факультет журналистики. После окончания меня взяли на местное телевидение, через полтора года я переехала в Москву — здесь работала на федеральных телеканалах. Сейчас я все также придерживаюсь пути, который был выбран мною тогда. Работаю автором документальных проектов на международном телевидении. Этим летом впервые за многие годы я посетила ту самую детскую редакцию — она теперь находится в другом здании. Нашла свои старые записи и вспомнила заветы, которые давал Виктор Маркович.
«Пушкин тоже кушал и в туалет ходил, но людям интересно то, что он умел кроме этого» — ищи необычное в человеке. «А где ты в этом тексте?» — не забывай про авторскую позицию. «Лузгать семечки» — а что значит слово «лузгать» и почему не сказать «грызть» или «щелкать»?» — лови тонкие смыслы.
Сейчас мне самой хочется поделиться своими наработками с теми, кому это важно. Рассказать, как я решала проблемы, с которыми сталкивалась на пути профессионального взросления.
Где брать темы
Идеи приходят либо из окружающей среды, либо благодаря внутреннему любопытству. Сразу скажу — бояться того, что тема может быть никому не интересна, не стоит. Главное, что она будоражит вас, а значит, вы сможете рассказать увлекательно. Стоит написать о ней в любом случае, а потом найти издание, которое ее примет и напечатает, либо опубликовать текст в своем блоге.
Мой первый сюжет для студенческого телевидения появился как раз из любопытства. Я шла по улице и увидела в одном из дворов частного сектора несколько припаркованных ретроавтомобилей. Оказалось, что это клуб старинных антикварных автомобилей — про них-то я и сняла свою первую историю. С развитием интернета стало еще проще — не нужно стучать в незнакомые двери, можно погуглить и позвонить практически кому угодно. Пользуйтесь этой возможностью.
Зачем это все
Пишите, даже если не можете — вот мой совет любому, кто берется за перо. Но перед работой стоит задать себе вопросы: что читатель (или зритель) сделает после того, как прочтет (увидит) материал или что вы хотите от читателя? Подсказка: ответ должен содержать глагол. Недавно я выступала с лекцией в Челябинском государственном университете, где когда-то училась, и студенты отвечали: «Мы пишем для того, чтобы информировать». Но этот глагол не подходит, потому что он отвечает на вопрос «что хочет сделать журналист?».
Вот какие ответы будут правильными. Многие сюжеты в новостях на федеральном телевидении хотят, чтобы зритель гордился своей страной. Авторы рекламы хотят, чтобы человек купил товар. Программы про животных хотят, чтобы вы умилялись. Юмористические — чтобы вы смеялись. Моя статья направлена на то, чтобы вы поняли, как писать тексты. Вам нужно заставьте своими текстами читателя делать или чувствовать то, что вы хотите. Или можете смотреть на это по-другому: вы должны дать ему то, зачем он пришел.
Помните, Пушкин завещал жечь сердца людей глаголом, не прилагательным!
Как не бояться чистого листа
Вот вы нашли тему, определили, что ваш текст или сюжет даст читателю или зрителю, но работа встала — не пишется! Я и сама от этого страдала, поэтому знаю, о чем говорю. Проанализировав, я поняла, что есть несколько причин, по которым лично я не могу начать писать:
Недостаточно материала или тема не интересна.
Если вы не можете начать писать, возможно, писать вам не о чем. Обычно, если журналист берется за интересную ему тему, то руки чешутся взахлеб о ней рассказать. Но в рутинной работе так бывает не всегда. Что тогда делать? Как это ни банально, сначала нужно собрать всю полезную информацию, факты, цифры, данные, историю, все это разложить перед собой, «перемешать» и оставить в голове на несколько часов, в идеале — на ночь, чтобы варилось. Если сдать нужно срочно — хотя бы просто прогуляйтесь. И со свежей головой приступайте к делу.
Усталость.
Журналисты — люди, которые постоянно работают в цейтноте. Мы часто пишем по ночам и под кофе. Но так долго не продержаться. Сначала будет страдать здоровье, а как следствие, начнутся проблемы с текстами. Чтобы этого не произошло — спите достаточное количество часов и ведите, по возможности, здоровый образ жизни. Знаю, что звучит банально, но это действительно важно для продуктивности.
Я слишком все усложняю.
Если же предыдущие два пункта вы сделали, но страх по-прежнему сковывает вас перед мигающим курсором, то попытайтесь начать рассказывать то, о чем ваша история, так, будто бы вы пришли домой и ваша вторая половина или родители спрашивают: «Как прошел день?». А вы отвечаете: «Сегодня я работала над сюжетом о…». Или начинайте писать так, как вы бы рассказали своему другу историю, которую вы должны сдать редактору. Это нужно для того, чтобы запустить процессор в мозге, инерцию письма, если угодно. Совсем не обязательно оставлять тот текст, что получился. Но когда вы таким образом выгрузите его на страницу, то как минимум страх чистого листа пройдет.
Проблемы личного характера.
Бывает, что приступить к написанию того, что нужно, не дают проблемы из своей жизни. Как можно думать о том, что губернатор открыл новую дорогу, когда тебя девушка бросила? Есть те, кто находит спасение от подобных переживаний в работе, но если навязчивые мысли не оставляют, стоит написать пару слов о том, что волнует лично вас, а после этого с чистой головой приниматься за рабочие моменты.
Если же тема вас бесит, раздражает, удручает — все это тоже стоит отдать бумаге, иногда личные эмоции могут блокировать способность работать.
С чего начать
Помните о структуре: в любой истории должны быть завязка, кульминация и развязка. Думайте о своем тексте, как о движении поезда из точки А в точку В. Перед тем, как начать текст, спросите себя: из какого пункта читатель отправляется с вами и куда? Рейтинговые шоу и заголовки прессы умело выдвигают вперед то, что произведет на вас «вау-эффект», но при этом оставит крючок — чтобы вы пошли дальше в текст, телепрограмму или видеоблог на ютубе. Что это может быть: детали, эмоции, ощущения, интересный герой, сама по себе неожиданная история, необычная картинка, полезная информация, новый факт, цифра или имя человека. Дайте почувствовать атмосферу, опишите цвета, запахи, вкусы — погрузите читателя в момент.
Вывод может быть закольцованным — подводить к тезису в начале, оставлять вопрос открытым или расширять тему дальше.
Мое личное наблюдение
Все же в любой истории, будь то текст, фильм или чей-то блог важны ощущения от прочтения или просмотра. На это влияет то, что чувствовал сам автор, когда писал — было ли ему интересно, больно и радостно — смог ли он передать это неуловимое чувство между строк. Современные СМИ часто бывают перенасыщены жесткими и грубыми, резкими формулировками — чувствуется, что авторы борются, бьются за внимание. Иногда текст должен рубить, но миру нужны и другие тексты. Обнимающие, теплые, в конце концов, добрые.
Полезное упражнение. Обратите внимание на свои ощущения, когда вы что-то читаете или смотрите. Как это на вас воздействует? Что вы чувствуете после прочтения? И, наконец, каким глаголом вы бы это описали?
Список рекомендуемой литературы
Уильям Зинсер «Как писать хорошо. Классическое руководство по созданию нехудожественных текстов». Автор сам работал корреспондентом и редактором, так что отлично понимает специфику журналисткой работы. И дает практические советы по редактуре, выбору слов и другим аспектам нашей профессии.
Кристофер Воглер «Путешествие писателя. Мифологические структуры в литературе и кино». Книга обязательная к прочтению для всех, кто работает с историями. Она отлично подходит для создателей художественных текстов, но будет полезна и журналистам. Автор дает понимание того, как строится любой рассказ, начиная от сочинений Гомера и сценария вашего любимого фильма, заканчивая заметкой в районном издании и вашим личным блогом.
Джулия Кэмерон «Право писать. Приглашение и приобщение к писательской жизни». Книга для тех, кто столкнулся с опустошением, потерял вдохновение и устал. Автор дает упражнения, которые возвращают ощущение наполненности от работы с текстом.
Уильям Зинсер «Как писать хорошо. Классическое руководство по созданию нехудожественных текстов». Автор сам работал корреспондентом и редактором, так что отлично понимает специфику журналисткой работы. И дает практические советы по редактуре, выбору слов и другим аспектам нашей профессии.
Кристофер Воглер «Путешествие писателя. Мифологические структуры в литературе и кино». Книга обязательная к прочтению для всех, кто работает с историями. Она отлично подходит для создателей художественных текстов, но будет полезна и журналистам. Автор дает понимание того, как строится любой рассказ, начиная от сочинений Гомера и сценария вашего любимого фильма, заканчивая заметкой в районном издании и вашим личным блогом.
Джулия Кэмерон «Право писать. Приглашение и приобщение к писательской жизни». Книга для тех, кто столкнулся с опустошением, потерял вдохновение и устал. Автор дает упражнения, которые возвращают ощущение наполненности от работы с текстом.
Галия Алеева родилась в маленьком городе Кыштыме Челябинской области, с 15 лет публиковала статьи в местной газете.
В 2012 году окончила факультет журналистики Челябинского государственного университета. Работала на местном телеканале «Восточный экспресс» журналистом и автором собственных программ.
В 2015 переехала в Москву.
С 2015 по 2018 работала корреспондентом на НТВ в программе «Чудо техники»
На НТВ выпустила документальный фильм «Путь нефти».
После этого была автором на телеканалах Наука 2.0 и Москва 24.
В 2019 году вела свою колонку на сайте rb.ru.
С января 2020 года автор документальных и развлекательных проектов на телеканале RTVI.