Профессионалы книжной отрасли обсудили детскую литературу

Круглый стол состоялся 26 января в Москве по инициативе «Клуба семейного чтения и детской книги». Участниками встречи стали руководители издательств, библиотекари, представители Минцифры РФ, писатели, организаторы и члены жюри литературных конкурсов, а также глава РБА Михаил Афанасьев.

По словам Михаила Афанасьева, выдвигаемые на конкурсы книги могут необъективно оцениваться из-за дифференциации экспертного сообщества, и члены жюри могут голосовать за книги на основе личных представлений о них. Он предложил проводить конкурсы на основе той или иной сферы компетенции, то есть разделять книги по тематике и приглашать в жюри специалистов в этих областях.

Наталья Костюшина (РГДБ) рассказала о сервисах «Библиогид» и «ПроДетЛит», которые помогают ориентироваться в мире детской литературы. Татьяна Рудишина (Библиотека им. Гайдара) представила «100 лучших книг для детей и подростков». Книги для проекта проходят сложный многоуровневый отбор и закупаются в московские библиотеки, отметила она.

Директор издательства «РОСМЭН» Борис Кузнецов предложить говорить о конкурсах и рекомендациях «как о системе, которая должна быть эффективной». Он констатировал, что сейчас такой системы нет, как и большой премии в сфере детской книги.

О подготовке такой премии в области детской и подростковой литературы рассказала Юлия Гнездилова (Минцифры). Ее организаторы – Минцифры и Минкультуры – надеются объявить первый прием заявок весной 2023 года.

Участники согласились с необходимостью информационной координации между конкурсами и рекомендательными сервисами. Также они отметили важность освещения их итогов на профессиональных площадках, одной из которых может стать журнал «Книжная индустрия».