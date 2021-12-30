Профессор Кобринский написал заявление на журналистку Republic*

К журналистке, автору статей на Republiс* Римме Поляк обратился следователь управления МВД. Поводом для звонка следователя стало заявление Александра Кобринского из-за статьи «Эффект Кобринского: старое «Яблоко» и новая этика», в которой рассказывалось про реакцию партии «Яблоко» на скандал вокруг Кобринского, которого обвинили в домогательствах к студенткам.

В 2020 году издание «Холод» опубликовало статью «Блистательный профессор» о том, что студентки профессора обвиняют его в домогательствах. Сам Кобринский подал в суд на автора статьи Софью Вольянову. Журналистку обязали выплатить компенсацию за моральный ущерб в размере 300 тысяч рублей.

Автор Republiс* Римма Поляк написала материал о том, как партия «Яблоко» отреагировала на ситуацию с Кобринским — после этого он написал заявление в полицию и на Поляк.

Как сообщил главред Republiс* Дмитрий Колезев в своем Telegram-канале, пока что Римма Поляк пообщалась со следователем только по телефону, на очную встречу журналистка отправится с адвокатом.

После скандала из «Яблока» исключили четырех человек, сообщает DOXA. Среди них — Иван Сорокин и Анна Боева, которые в прошлом году выступали за расследование обвинений в харассменте в адрес экс-преподавателя РГПУ, филолога и члена партии Александра Кобринского.

Также в начале декабря бывший преподаватель РГПУ имени Герцена Александр Кобринский подал очередной иск о защите чести и достоинства. Ответчиками значатся журнал «Холод» и Высшая школа экономики.

*Внесен в реестр СМИ-иноагентов