Профессор Кобринский отказался от иска к журналистке Republic*

Издание Republic* убрало из статьи журналистки Риммы Поляк обвинения в адрес профессора, члена партии «Яблоко» Александра Кобринского. Известный профессор в свою очередь отказался от подачи исков и к изданию, и к автору статьи.

Как сообщил Кобринский на своей странице в Facebook, статья Риммы Поляк «Эффект Кобринского: старое "Яблоко и новая этика» обвиняла его в насилии и домогательствах, которые впоследствии были признаны судом ложными и порочащими честь и достоинство.

Александр Кобринский посчитал для себя невозможным обращаться в суд с иском к Republic* из-за «иноагентского» статуса издания. После переговоров редакция согласилась внести в статью Поляк изменения.

Несмотря на то что конфликт разрешился, Кобринский заявил: «Такая статья, в которой материал дается исключительно с точки зрения представителей лишь одной стороны конфликта, а мнение человека <...> не имеет никакого отношения ни к журналистике, ни к этике (как старой, так и новой)».

Напомним, в 2020 году издание «Холод» опубликовало статью «Блистательный профессор» о том, как студентки обвиняли Кобринского в домогательствах. Сам профессор подал в суд на автора статьи Софью Вольянову. Журналистку обязали выплатить компенсацию за моральный ущерб в размере 300 тысяч рублей.

О заявлении Кобринского к Римме Поляк стало известно в конце декабря 2021 года. Журналистка написала материал о том, как партия «Яблоко» отреагировала на историю с домогательствами.

*Внесено в реестр СМИ-иноагентов