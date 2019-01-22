Профильный комитет Госдумы поддержал законопроект о борьбе с фейковыми новостями

Профильный комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи на заседании в понедельник рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект, устанавливающий процедуру блокировки недостоверных и искажающих факты (фейковых) новостей.

Ранее кабмин дал положительное заключение на инициативу.

Законопроект о запрете распространения недостоверной общественно значимой информации (так называемых фейковых новостей) был внесен в Госдуму 12 декабря.

Он предлагает запретить публикацию в СМИ и интернете «недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу жизни и здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, наступления иных тяжких последствий».