Андрей Жвирблис: «Гласность становится главным оружием против несправедливости и насилия»

Главная задача профессиональной организации — защита трудовых прав и поддержка коллег, оказавшихся в беде
Солидарность — не только и не столько пикеты и демонстрации. Это длительная упорная работа, требующая упорства и последовательности. Работа, которую невозможно ограничить действиями только в одной стране, в одном городе. Только общие усилия приведут в результату — так считают лидеры молодой профессиональной организации, которая уже успела заявить о себе как в России, так и за ее пределами.
На Конгрессе Европейской федерации журналистов в Таллине Андрей Жвирблис и Игорь Ясин рассказывали о защите коллег, задержанных во время освещения уличных акций в российских городах, о требовании расследовать нападение на автобус журналистов и правозащитников в Ингушетии, о деле Трубникова и требовании лишить мандата депутата Леонида Слуцкого.
Между тем, защищая своих соотечественников, важно не забывать о коллегах в других странах, о тех, кому, быть может, еще труднее. В этом и есть принцип настоящей профессиональной солидарности, которая не знает границ. Российские журналисты почувствовали это в 2006 году после гибели Анны Политковской. И совсем недавно — когда имя Ивана Голунова облетело весь мир.
МЫ И ШАВКАН
8 сентября 2018 года каирский уголовный суд вынес приговор лауреату премии ООН World Press Freedom Prize Махмуду Абу Зейду, более известному как Шавкан. Его приговорили к пяти годам заключения за «убийство и членство в террористической организации». Однако на деле это означало его освобождение. Шавкан находится в заключении с августа 2013 года, то есть именно пять лет.
Шавкан — фотограф-фрилансер, работал для агентств Demotix и Corbis, а также для газет The Time, Die Zeit и немецкого журнала Focus. Его арестовали в Каире 14 августа 2013 года, когда он снимал на площади Рабаа аль-Адавия жестокий разгон сидячей демонстрации сторонников свергнутого президента Мухаммеда Мурси, в ходе которого было убито более 600 демонстрантов. За это его и отправили в тюрьму по надуманному обвинению в терроризме. Обвинение требовало применить к нему смертную казнь через повешение.
Когда накануне объявления приговора Шавкану члены профсоюза журналистов решили провести у посольства Египта в Москве серию одиночных пикетов с требованием немедленно освободить фотографа, многие говорили: «Зачем это надо, на что это повлияет?» Однако, когда мы пришли в Кропоткинский переулок, из здания стали выбегать встревоженные сотрудники посольства и нервно требовать, чтобы мы удалились. Затем они вызвали полицию, которая никаких нарушений не обнаружила. Было совершенно очевидно, что дипломатам явно не по себе и все происходящее им крайне неприятно. Ведь они должны вставить хоть короткое сообщение об этом в свои отчеты.
Мы не столь наивны, чтобы утверждать, что наши скромные пикеты сыграли решающую роль в последующем освобождении Шавкана. Пикеты и митинги прокатились по многим странам. Но наши голоса стали небольшой каплей в мощном потоке широкой международной кампании, которая в конце концов увенчалась успехом.
ЗА ИВАНА ВСЕМ МИРОМ
Во многом похоже, но в другом масштабе и пропорциях, обстояло дело и с Иваном Голуновым — далеко не все верили в успех. В то время когда одни стояли в очередях в одиночные пикеты, собирали подписи под петицией в поддержку коллеги, а международные организации, в том числе и Европейская федерация журналистов (EFJ), призывали к его немедленному освобождению, другие писали в соцсетях, что все это бесполезно: «Вашу профессию уже давно запретили, вас травят, взрывают и расстреливают. Вашим письмом подотрутся, даже если оно будет в электронном виде», «Есть шанс, что всех пикетчиков арестуют, у всех найдут кокаин из одного и того же пакета и объявят их бандой наркотрафикантов»… Но снова победа оказалась на стороне тех, кто не сдавался.
После того как Иван вышел на свободу, немедленно появились голоса, которые стали говорить, будто бы его освобождение — результат закулисных договоренностей и борьбы силовых кланов, что общественное возмущение было этими же кланами инспирировано, а его плоды умело использованы.
Возможно, все это отчасти правда. Но лишь отчасти. Если в хитросплетениях мутных отношений на разных уровнях власти факт общественного — и в первую очередь профессионального — негодования повлиял на освобождение нашего коллеги хотя бы на 20%, это уже было бы хорошо. Но наверняка спонтанный порыв был настолько силен, что скорее тут следует говорить об иной пропорции — не 20 на 80, а 80 на 20.
ОСВОБОЖДЕНИЕ РУДНИКОВА: НЕ ОЖИДАЛИ!
Калининградский издатель и журналист Игорь Рудников, которого обвиняли в «вымогательстве» у могущественного главы местного СК и хотели засадить на 10 лет, а в результате на днях, переквалифицировав обвинения, освободили в зале суда, также уверен, что оказался на свободе благодаря постоянной огласке его дела, поддержке российских и международных организаций, уличным митингам, а вовсе не из-за борьбы кланов ФСБ и Следственного комитета. Хотя на митинги в его поддержку, в отличие от случая Ивана Голунова, выходили не сотни и тысячи, а всего лишь десятки человек, но делали они это упорно в течение полутора лет.
«Сильные» власти в разных странах отличаются очень разной степенью авторитаризма и уровнем репрессий (Россия в этом смысле, слава богу, — далеко не худший пример). Но в большинстве случаев в отношении журналистов власти действуют
по поразительно схожим, бесхитростным и скучным лекалам. Обвинения, которые предъявляют нашим коллегам по всему миру, на удивление похожи. Вымогательство и «оправдание терроризма» стали настоящей классикой. Репортеров в некоторых случаях преследуют из политических соображений, иногда — из-за подковерной борьбы властных кланов, но в первую очередь — просто чтобы заставить их замолчать. Поэтому именно гласность становится главным оружием против несправедливости и насилия. Гласность и солидарность.
ВАЖНО ЗНАТЬ, ЧТО ПОБЕДА ВОЗМОЖНА
Еще до того, как Шавкан вышел из заключения именно за счет международной мобилизации, от Египта (по определению «Репортеров без границ» — «одной из самых больших тюрем мира для журналистов») удалось добиться освобождения команды телеканала Al Jazeera. Кроме этого были освобождены два репортера агентства Reuters в Мьянме, которые освещали ситуацию с мусульманами-рахинджа. В Азербайджане власти в начале 2019 года решили не предъявлять дополнительных обвинений главному редактору общественно-политического журнала SANCAQ production Мехману Гусейнову, которого преследовали за его разоблачения коррупции и казнокрадства. На деле это, как и в случае с россиянином Игорем Рудниковым, означало его освобождение. Еще раньше — также в Азербайджане — международная мобилизация совершенно очевидно привела к тому, что приговор журналистке Хадидже Исмаиловой был заменен на условный, а единственное независимое информационное агентство страны «Туран» возобновило свою работу.
В Турции, где — особенно после попытки госпереворота летом 2016 года — журналистов преследуют десятками и сотнями, суд после трехмесячного заключения освободил ведущих журналистов газеты «Джумхуриет» («Республика») Джана Дюдара и Эрдема Гюля (на пикеты в поддержку которых тоже выходили представители профсоюза журналистов). Можно также упомянуть журналиста из Таджикистана Хайрулло Мирсаидова, которому в результате огласки в международных СМИ заменили 12-летний приговор на восемь месяцев, что фактически означало его немедленное освобождение. И список этот можно продолжать очень долго.
Журналистика и публицистика по самому характеру работы больше, чем любая другая профессия, вовлечена в жизнь общества. Именно поэтому отношение к ней столь неоднозначно. И именно поэтому журналисты чаще, чем кто-то другой, становятся объектом нападок и преследований. Мы и сами часто начинаем ненавидеть свою профессию из-за времени, которое она отнимает у нашей жизни. Некоторые поэтому из нее уходят — на время или навсегда, и их трудно за это винить. Но те, кто остается, должны держаться вместе и заступаться за коллег, которые попадают в беду. Потому что именно свободный поток объективной информации — залог того, что человечество, двигаясь далеко не по прямой, но все же больше похожей на нее по сравнению с тем, что было сто или двести лет назад, траектории, становится более гуманным и справедливым.