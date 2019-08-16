Андрей Жвирблис: «Гласность становится главным оружием против несправедливости и насилия»

Солидарность — не только и не столько пикеты и демонстрации. Это длительная упорная работа, требующая упорства и последовательности. Работа, которую невозможно ограничить действиями только в одной стране, в одном городе. Только общие усилия приведут в результату — так считают лидеры молодой профессиональной организации, которая уже успела заявить о себе как в России, так и за ее пределами.

На Конгрессе Европейской федерации журналистов в Таллине Андрей Жвирблис и Игорь Ясин рассказывали о защите коллег, задержанных во время освещения уличных акций в российских городах, о требовании расследовать нападение на автобус журналистов и правозащитников в Ингушетии, о деле Трубникова и требовании лишить мандата депутата Леонида Слуцкого.

Между тем, защищая своих соотечественников, важно не забывать о коллегах в других странах, о тех, кому, быть может, еще труднее. В этом и есть принцип настоящей профессиональной солидарности, которая не знает границ. Российские журналисты почувствовали это в 2006 году после гибели Анны Политковской. И совсем недавно — когда имя Ивана Голунова облетело весь мир.