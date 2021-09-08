Профсоюз журналистов инициировал открытый меморандум кандидатов в депутаты Госдумы в поддержку свободы слова

Профсоюз журналистов и работников СМИ и ассоциация литераторов ПЭН-Москва призывают кандидатов в депутаты Госдумы подписать меморандум о намерениях отстаивать право на свободу слова и на распространение информации.

Документ подписать может любой кандидат в депутаты Госдумы, который хочет заявить о своей поддержке независимой журналистики в России. Те, кто подпишет документ, также обязуются, по замыслу создателей, препятствовать ограничениям свободы слова и распространения информации как депутаты Госдумы и стремиться к отмене существующих ограничивающих законов и противодействовать практике задержания журналистов.

Сейчас документ подписали уже 25 кандидатов в депутаты Госдумы и четыре депутата региональных законодательных собраний. В основном это кандидаты партии «Яблоко», РПСС, а также есть представители Партии Роста и КПРФ.