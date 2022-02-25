Профсоюз журналистов опубликовал открытое письмо, в котором призвало журналистов быть осторожнее и потребовало остановить военную операцию на Украине:

«<...> Мы, в свою очередь, хотим напомнить, что профессиональный долг журналистов — доносить до людей правду, а не заниматься пропагандой. Журналисты должны иметь право всесторонне и честно освещать важные события в интересах граждан, а не политиков, тем более в условиях войны. Призываем коллег быть осторожными и внимательными, тщательно проверять всю поступающую информацию.

Этой войне нет и не может быть никаких оправданий. С ее последствиями нам придется иметь дело долгие годы, если не десятки лет.

Мы требуем немедленно отвести войска и прекратить военную операцию в Украине!»