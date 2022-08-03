Профсоюз журналистов оштрафовали на 500 тысяч рублей

Таганский районный суд Москвы оштрафовал Профсоюз журналистов и работников СМИ на 500 тысяч рублей по статье о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП). Это максимальный штраф для юридических лиц по этому нарушению.

4 июля суд приостановил деятельность Профсоюза журналистов. Это было сделано в связи с возбуждением административного дела по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП (дискредитация Вооруженных сил РФ). Поводом стало «размещение на сайте организации публикации, содержащей недостоверные сведения о ходе специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР».

Ранее, в мае, прокуратура Москвы начала проверку деятельности Профсоюза журналистов и работников СМИ на предмет «исполнения требований законодательства об общественных объединениях, профессиональных союзах и об информации». Об итогах проверки организация информации не получила.