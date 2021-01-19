Профсоюз журналистов потребовал от корреспондента «России-24» извиниться перед изданием moloko plus

14 января телеканал «Россия-24» выпустил сюжет, посвященный делу математика Азата Мифтахова. В нем, якобы на «кадрах оперативной съемки», показывают несколько книг, а корреспондент Ивлев сообщает, что это — «экстремистская литература с подробной инструкцией». Из контекста сообщения складывается впечатление, что речь идет об инструкции по изготовлению взрывчатых веществ.

Среди книг угадывается обложка первого номера альманаха moloko plus. Однако ни одна из показанных в сюжете книг не внесена в федеральный список экстремистских материалов Минюста, а значит они таковыми не являются.

Профсоюз журналистов и работников СМИ опубликовал заявление об инциденте: