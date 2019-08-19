Профсоюз журналистов потребовал наказать нарушителей прав СМИ на протестах в Москве

Профсоюз журналистов обратился в Следственный комитет (СК) с требованием расследовать нарушения прав работников СМИ сотрудниками МВД и Росгвардии во время акций протеста 27 июля, а также 3 и 10 августа. Также организация просит генпрокурора Юрия Чайку взять проверку заявлений и дальнейшее расследование под личный контроль.

Соответствующее заявление органзация опубликовала в своем Telegram-канале:

В ходе этих публичных мероприятий сотрудники силовых ведомств препятствовали работе журналисток и журналистов, освещавших акции протеста. В заявлении перечислены факты незаконных задержаний, избиений и порчи техники журналистов.

По мнению Профсоюза журналистов, подобное поведение сотрудников МВД и Росгвардии недопустимо. Оно нарушает права работников СМИ на сбор и распространение информации, закреплённые в федеральном законе «О средствах массовой информации».

Также, как считают в организации, действия силовиков во время протестов в Москве попадают под определения преступлений, предусмотренных статьями УК «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов» и «Превышение должностных полномочий»:

Нам известно, что многочисленные обращения в надзорные органы, СК и МВД, которые писали журналисты в личном порядке, остались без внимания и по ним не были приняты соответствующие меры реагирования.

Активисты также добавили, что аналогичные обращения в надзорные органы, региональные МВД и СК «остались без должного ответа»:

Сотрудники полиции и Росгвардии продолжают нарушать права журналистов и незаконно задерживать их на массовых публичных мероприятиях. Мы считаем, что это носит систематический характер.

Кроме этого, в Профсоюзе журналистов обратили внимание на то, что использование силовиками масок, которые скрывают их лица, «мешает следствию установить личности нарушивших закон полицейских и сотрудников Росгвардии».

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