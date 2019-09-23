Профсоюз журналистов потребовал закрыть «московское дело»

Профсоюз журналистов и работников СМИ опубликовал открытое письмо с требованием закрыть «московское дело» и освободить осужденных фигурантов:

Мы присоединяемся к голосу других возмущенных граждан и организаций и требуем немедленно прекратить «московское дело», как и другие дела против свободы слова и собраний. Все узники совести должны быть освобождены, а те, кто фабриковал против них дела, должны понести справедливое наказание.

В профсоюзе напоминают, что во время судебных процессов приставы искусственно ограничивали доступ в зал как прессы, так и обычных слушателей, запрещали съемку. При этом во время акций протеста оппозиции в Москве силовики незаконно задерживали журналистов. Однако ни один сотрудник силовых органов не понес наказания за нарушения, совершенные в ходе жестоких разгонов мирных акций протеста, указывается в письме:

При этом граждан, дотронувшихся до силовиков или просто выходивших на мирные акции протеста, судят максимально жестко, фальсифицируя доказательства и принимая в качестве истины лжесвидетельства, произвольно и необоснованно применяя к ним тяжелые уголовные статьи о массовых беспорядках, насилии в отношении силовиков, неоднократных нарушениях правил акций, призывах к экстремизму и разжигании ненависти с угрозой насилия.

В защиту фигурантов «московского дела» выступили российские священники, учителя, деятели культуры, медики, специалисты IT-индустрии, представители благотворительных фондов и книжного бизнеса.

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