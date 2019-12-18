Профсоюз журналистов требует прекратить незаконное преследование коллег

Профсоюз журналистов в воскресенье 15 декабря провел в Москве III съезд. На нем могли присутствовать, как члены ПЖ, так и гости, которые пока не присоединились к организации. На съезде было принято заявление с требованием к властям:

Прямо сейчас в России не менее десятка журналистов и публицистов подвергаются незаконному преследованию или уже были незаконно осуждены по различным статьям уголовного кодекса — за «хранение наркотиков», «вымогательство», «пропаганду терроризма» и другим.

В нем отмечается, что во многом благодаря общественному давлению удалось положительно повлиять на ход некоторых дел – смягчить меру пресечения, переквалифицировать статьи на более мягкие, а в случае с Иваном Голуновым и вовсе прекратить преследование. Однако этого недостаточно, многие журналисты по-прежнему остаются в местах лишения свободы, в отношении них ведутся расследования: