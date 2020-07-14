Профсоюз журналистов выступил с открытым письмом в поддержку Ивана Сафронова

Независимый Профсоюз журналистов и работников СМИ опубликовал открытое письмо в поддержку бывшего сотрудника «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, обвиненного в госизмене:

Мы требуем открытого и прозрачного расследования общественно значимого дела Ивана Сафронова. Мы уверены, что Иван не должен находиться за решеткой. Журналист не террорист, не изменник Родины и не преступник. Чтобы утверждать обратное, нужно предъявить убедительные обвинения, проводить расследование и судебные слушания непредвзято, открыто и доступно для всего общества.